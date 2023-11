Convoquen una manifestació al Parlament davant l'anunci de tancament de l'ICASS de Reus

CCOO prepara tres dies de mobilitzacions que començaran demà, dia 9, a les 12h davant de la seu del poder legislatiu de Catalunya

Actualitzada 08/11/2023 a les 17:14

Davant l'anunci del tancament de la Residència pública de gent gran de Reus en els mesos vinents, treballadors/es, sindicats i familiars han començat a mobilitzar-se perquè aquest no es produeixi, si més no, sense estudiar la possibilitat d'una reforma de l'edifici per plantes. Consideren totalment injust haver de tancar l'única residència 100% pública del Baix Camp. Per aquest motiu CCOO convoca una concentració demà dia 9 a les 12 h davant del Parlament de Catalunya. Novament es concentran el dia 10 a les 13 hores davant els serveis territorials de drets socials a Tarragona. I una darrera convocatòria de manifestació anirà el dia 17 a les 9.30h des de la residència de gent gran fins a l'Ajuntament de Reus.Segons defensa el sindicat en un comunicat, l'anunci de la Generalitat es produïa de forma precipitada fa uns dies a través del secretari general del departament de Drets Socials, Oriol Amorós, el qual, juntament amb la Directora dels Serveis Territorials de Drets Socials de Tarragona, la Directora General. de la Direcció General de Provisió de Serveis i la subdirectora de Recursos Humans van reunir-se amb el Comitè d'empresa, els treballadors/es i les famílies per informar d'aquest fet.Segons el mateix Oriol Amorós, el mal estat de l'edifici feia que s'hagués de prendre aquesta decisió, que s'executaria en els mesos que venen. Això no obstant, no es podia assegurar res fins que no rebessin en quinze dies el darrer informe tècnic on es valoraria si el tancament era definitiu o bé hi havia alguna possibilitat de reforma. Passats aquests quinze dies es decidiria de quina forma es feia el trasllat dels residents a altres residències públiques o concertades, de la mateixa manera que s'obriria un període de negociació amb el comitè d'empresa pel trasllat del personal a altres centres.