81 persones participen a la jornada sobre «Violència Digital contra les Dones: Reptes, respostes i prevenció»

La jornada s'ha inaugurat aquest matí al Centre de Formació Permanent de la Fundació URV, a Reus

Actualitzada 08/11/2023 a les 11:16

La subdelegació del Govern a Tarragona ha organitzat per avui una jornada sobre « Violència Digital contra les Dones: Reptes, respostes i prevenció». Té lloc al Centre de Formació Permanent de la Fundació URV, a Reus amb 81 inscripcions, 47 en línia y 34 presencials.La inauguració ha tingut lloc a les 9 del matí per part del subdelegat del Govern a Tarragona, Santiago Castellà, l'alcaldessa de l'Ajuntament de Reus, Sandra Guaita i la vicerectora de Valorització del Coneixement, Transferència i Ocupabilitat de la URV, Ercilia García.Es tractarà sobre «Què és la violència digital i com fem de l'atenció a les víctimes una prioritat» a càrrec de Laura Redondo. Doctora en Psicologia i Professora de la Universidad de Vigo On-line. Després es parlarà de «Quina resposta dona l'ordenament jurídic a la violència digital contra les dones» a càrrec de Tasia Aránguez, Doctora en Dret i Professora de la Universidad de Granada On-line, més Laia Serram advocada col·laboradora de l'Associació AADAS (Associació d'Assistència a Dones Agredides Sexualment), que treballa per l'assistència integral, especialitzada i gratuïta a dones que han patit o pateixen violència sexual.En les següents hores s'analitzarà «El masclisme digital: reptes, resposta i prevenció» per Elisa García Mingo. Doctora en Sociologia i Professora de la Universidad Complutense de Madrid On-line; Maria Aperador. Tècnica de l'Associació Dones en Xarxa, associació per promoure i defensar els drets de les dones, i directora de l'entitat Sheleader; Eva Cruells, cofundadora de la xarxa Donestech i tècnica al projecte Fembloc, iniciativa feminista per a la prevenció, detecció, atenció i reparació de les violències masclistes digitals; y Gemma Fimia. Serveis Territorials de Terres de l'Ebre, i Laura Guxens. Serveis Territorials de Tarragona, Departament d'Igualtat i Feminismes.Acaba la jornada amb les conclusions a càrrec d'Inma Pastor, professora de la URV, i tancament a càrrec de Josepa Clavero, Cap de la Unitat de Violència contra les Dones de la Subdelegació del Govern a Tarragona.