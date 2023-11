Vora 200 persones continuen les protestes contra els impostos

Van arribar a dirigir-se a les seus de PSC i ERC

Actualitzada 07/11/2023 a les 08:42

La plaça del Mercadal va viure ahir la seva tercera jornada de protestes per la pujada dels impostos anunciada pel govern. Si dilluns passat els manifestants rondaven el miler, en aquesta ocasió, només eren unes 200 persones, en el punt més àlgid de la concentració, les que van decidir mostrar el seu rebuig, xifra afectada, parcialment, pel gèlid fred nocturn. Les pancartes i els càntics dels primers dies van ser substituïts per eixordadors xiulets, la típica cassola i una botzina. Així mateix, un grup de protestants va aprofitar per explicar a la resta de la població com presentar al·legacions per la modificació de les ordenances fiscals i es repartiren formularis perquè es poguessin completar i fer arribar directament a l'Ajuntament.



No hi faltaren les proclames més clàssiques i que ja triomfaren l'altre dia, com «lladres», «xoriços» o «no pagarem». També, «mans enlaire, això és un atracament» i peticions de dimissió de l'alcaldessa, Sandra Guaita, i la resta de l'executiu. Aquesta vegada, s'incorporaren al directori improperis, crides a presentar al·legacions i un cartell en què es podia llegir: «Reus 2024, els jocs de la fam». Fins i tot, s'arribaren a promulgar crítiques contra Junts per Reus i la seva portaveu, Teresa Pallarès, moment que propicià un moment tens per la presència entre els manifestants de simpatitzants de Junts, sense que la situació anés a més.Igual que va ocórrer dilluns passat, els protestants van traslladar-se des de la plaça del Mercadal fins a la plaça del Castell, on es troba la seu del PSC, si bé, aquest cop, no hi llençaren ous. La ruta, però, no acabà aquí, sinó que unes desenes de participants –molts havien decidit marxar abans d'hora– es dirigiren cap a les portes del Casal Foment, local d'ERC a Reus. Dilluns que ve s'esperen més mobilitzacions.