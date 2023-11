Treballadors i famílies de la residència ICASS de Reus demanen que s'estudiï la seva rehabilitació

Sindicats, treballadors i familiars del centre han creat una plataforma per lluitar contra el seu possible tancament

Actualitzada 06/11/2023 a les 21:00

Sindicats, treballadors i familiars de la Residència i Centre de Dia de Gent Gran de Reus, coneguda popularment com a ICASS, han creat una plataforma per lluitar contra el seu possible tancament. Sota el nom, han començat a mobilitzar-se perquè, com a mínim, es valori la possibilitat de reformar l'edifici per plantes sense haver de tancar l'única residència 100% pública de la ciutat.Mitjançant un manifest, la plataforma indica que la rehabilitació de centres residencials de la Generalitat sense el seu tancament complet no seria «res nou» i posa com a exemple la Residència Mare de Déu de la Mercè de Tarragona, que «ha estat més d'una dècada en obres per fer la seva remodelació total i en cap cas aquesta ha estat tancada», atès que la intervenció es va anar fent per plantes i els residents i personal van ser traslladats temporalment pels diferents espais de la residència. A més, sospita que, si es construeix un nou casal, aquest sigui de gestió privada.