Reus comptarà amb noves rutes i vols a Manchester, Londres, Belfast i Liverpool

Actualitzada 07/11/2023 a les 14:46

La companyia EasyJet tornarà a operar des de l'Aeroport de Reus a partir de l'abril del 2024 amb dues noves rutes a Manchester i Londres Luton. La decisió s'ha conegut durant una de les reunions que ha mantingut el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona amb l'aerolínea britànica en la segona jornada de la World Travel Market, una de les fires professionals del sector turístic més importants del món. Aquest esdeveniment se celebra des d'aquest dilluns i fins al 8 de novembre a Londres i la Costa Daurada hi és present per promocionar la seva oferta turística.Les dues noves rutes que oferirà Easyjet des de l'Aeroport de Reus tindran dos vols setmanals d'anada i tornada que operaran cada dimarts i dissabte i que ja es poden adquirir a través del seu web. Aquesta companyia ja va oferir connexions de Reus a Londres Luton durant els anys 2018, 2019 i també a l'agost del 2020, però arran de la pandèmia va deixar d'operar i ara reprèn l'activitat i hi incorpora una nova ruta. Durant el matí d'aquest dimarts, el touroperador Travel Solutions també ha anunciat que oferirà una nova operativa xàrter entre Reus i Belfast els dissabtes entre el 15 de juny i el 24 d'agost amb avions de British Airways (BA Cityflyar) amb capacitat de 98 places.A més, de les novetats anunciades aquest dimarts per EasyJet i Travel Solutions, TUI va assegurar aquest dilluns que augmentarà les operacions entre Reus el Regne Unit, França i Alemanya i Jet2 va augurar un creixement del 13% a l'Aeroport de Reus per al 2024 i una nova ruta a Liverpool a partir del maig del 2025 de la qual ja han posat els bitllets a la venda.