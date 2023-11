Reus celebrarà la Fira de l'Oli DOP Siurana aquest cap de setmana

La inauguració de la Fira serà divendres 10 de novembre a les 19:00 h a la plaça de la Llibertat

Actualitzada 07/11/2023 a les 18:26

Esmorzar solidari amb la Marató

La plaça de la Llibertat començarà a preparar-se a partir de demà dimecres per rebre durant els dies 10 i 11 de novembre la 26ena edició de la Fira de l'Oli DOP Siurana (festa de l'oli nou), un certamen organitzat conjuntament per l'Agència de Promoció de Ciutat de l'Ajuntament de Reus, el Consell Regulador de la DOP Siurana i la Unió Corporació Alimentaria de Reus, en la que són presents els productors més importants de la Denominació d'Origen, que presenten de forma col·lectiva el seu oli nou.Reus continua sent la primera Fira de Catalunya on es presenta de forma conjunta l'oli nou de la temporada, i el primer lloc on els assistents tenen la possibilitat de tastar i comprar prop d'una vintena olis nous diferents de la denominació d'origen protegida Siurana. Concretament, durant els dies de la Fira, els visitants podran tastar l'oli de 14 productors de la DOP Siurana al mateix temps que podran gaudir de la seva vessant més lúdica i festiva, ja que es realitzen un gran nombre d'activitats dirigides a tots els públics, especialment el familiar. La inauguració de la Fira serà divendres 10 de novembre a les 19:00 h.Entre les activitats paral·lels cal destacar com a principal novetat l'esmorzar degustació del dissabte el matí, que enguany és un esmorzar solidari i el 50% de la recaptació anirà destinada a la Marató de TV3. L'embotit que es servirà a l'esmorzar està elaborat per Casa Borrull, que aquest any servirà llonganissa elaborada amb la recepta tradicional de la casa. Pels més petits el berenar de pa amb oli i xocolata del divendres a la tarda, amb l'objectiu de promocionar el producte recuperant aquest tradicional berenar, que estarà preparat pel Gremi de Forners de Reus i Comarca i que anirà acompanyat per Tastets de Dansa, a càrrec l'Escola de Dansa del Centre de Lectura de Reus amb motiu del seu 75è aniversari.