La licitació de la segona fase d'obres de la plaça del Víctor de Reus queda deserta

Cap empresa ha presentat oferta durant el termini establert i l'Ajuntament treballa per tornar a treure el projecte a concurs

Actualitzada 06/11/2023 a les 20:48

El barri de Niloga estarà empolsat una mica més del que estava previst. La licitació del contracte d'obres per a executar la segona fase de la reurbanització de la plaça del Víctor i el seu entorn ha quedat deserta, després que cap empresa presentés una oferta durant el període establert. La intenció de l'Ajuntament és tornar a treure el projecte a concurs públic. En cas de no detectar-se interès per part de cap companyia, s'haurà de revisar i refer el document abans de licitar-lo de nou, havent d'ajustar els aspectes tècnics i econòmics per fer-lo viable. Per tot plegat, aquesta actuació s'iniciarà més tard del que es voldria.El projecte comptava amb un pressupost de licitació de 241.975,75 euros (IVA inclòs) i consisteix en la connexió de la plaça amb el futur Centre Cívic Gregal, que continua en obres. En concret, l'àmbit d'actuació de la segona fase abasta el carrer Alt de Sant Josep, el carrer de Castellvell –entre Alt de Sant Josep i Sant Joaquim– i part de la plaça del Pintor Ferré Revascall. La intenció és donar continuïtat a la voluntat transformadora tant pel que fa a la mobilitat com a l'ordenació de l'espai públic, amb la integració de l'espai amb l'entorn, amb l'objectiu de millorar l'accés i la connexió de la part posterior de la plaça del Víctor.En paral·lel, continuen en execució els treballs de la primera fase de la reurbanització de la zona. Amb motiu de la intervenció, el carrer Ample fa dues setmanes que està tallat al trànsit de vehicles, a partir del carrer d'Antoni Gaudí i fins als de Miró i Alt de Sant Josep, tot i que els vianants sí que poden passar per la vorera no limítrofa amb la plaça. Està previst que aquesta actuació, que també ha afectat trams dels carrers de Miró i de Santa Helena, conclogui durant el present mes de novembre, després que l'Ajuntament prorrogués el termini inicial, que fixava el juliol com a data límit per haver acabat, per «raons de subministrament de material». Els veïns poden accedir i sortir dels seus aparcaments particulars a través dels carrers de Joan Martell i de Castellvell.Aquest tall de circulació es va encavalcar amb la reobertura a la circulació del carrer de Castellvell, que també va romandre restringit durant tres mesos. L'actuació ha consistit en l'eixamplament de les voreres i la creació d'una plaça que faciliti l'accés al futur Centre Cívic Gregal i a l'Escola Maria Cortina. Des del centre educatiu, s'apunta que la cruïlla, convertida en un espai de prioritat per als vianants, ha quedat «molt bonic i curiós» i es demana que, en un futur, es continuï amb la pacificació del tram del carrer d'Antoni Gaudí en què es troba, fins al carrer del General Moragues, perquè nens i pares gaudeixin de més espai.