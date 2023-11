La Guàrdia Urbana compra 10 bicicletes i 2 nous patinets per a les pràctiques d'educació viària

Les sessions al parc de trànsit s'inicien amb una primera classe teòrica i continuen amb les pràctiques dels joves al circuït tancat

Actualitzada 07/11/2023 a les 10:16

La Guàrdia Urbana de Reus ha comprat 10 bicicletes i 2 nous patinets per ampliar i renovar el parc de vehicles amb què fa les pràctiques dels tallers d'educació viària dirigits a alumnes dels centre educatius de Reus i de municipis de l'entorn. Cada any uns 2.200 alumnes es formen en aquest espai en la manera de moure's per la ciutat en bicicleta o patinet de manera segura



Les sessions al parc de trànsit s'inicien amb una primera classe teòrica i continuen amb les pràctiques dels joves al circuït tancat del parc. Les activitats posen èmfasi en la forma adequada de circular a peu, en patinet o en bicicleta per la ciutat, ja que aquests hàbits seran la base de futur per quan circulin en altres tipus de vehicles com ara ciclomotors, motocicletes, turismes, etc.Les sessions complementen les xerrades d'educació viària que la Guàrdia Urbana porta a terme des de fa anys a les escoles i instituts amb l'objectiu promoure la reflexió a l'entorn de la mobilitat segura. Uns 4.500 alumnes d'infantil, primària i secundària participen cada curs dels diferents programes educatius de la Guàrdia Urbana que fomenten hàbits correctes en el seu comportament com a vianants, conductors de bicicletes o patinets, així com a usuaris de vehicles privats o del transport públic.Mitjançant aquestes activitats, la Guàrdia Urbana promou el concepte d'educació viària als alumnes de les escoles i instituts de la ciutat, ja que es considera molt important que des de petits, els infants coneguin els elements del seu entorn viari, el significat dels senyals de trànsit i les funcions de la Guàrdia Urbana.