El Festival Accents, nominat als premis ARC 2023 en la categoria de millor programació

El Festival Accents de pop, rock i folk dels Països Catalans, que enguany ha arribat a la seva desena edició, ha estat nominat als Premis ARC 2023 que s'han presentat al Teatre de la Llotja de Lleida i que atorguen els professionals de l'Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya. Aquests guardonssónels premis de la indústria musical en directe i per segon any consecutiu, la capital del Segrià serà l'amfitriona amb un objectiu clar: descentralitzar i equiparar culturalment el territori català per garantir l'accés a la cultura per igual a tota la societat catalana. Així doncs, el pròxim 29 de novembre tindrà lloc la gala dels PREMIS ARC 2023 al Teatre de la Llotja, amb la presència de l'Accents com a finalista. Les votacions les duran a terme els membres de l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC) i els guanyadors es donaran a conèixer durant la gala dels Premis.



El Festival Accents tindrà com a rivals en aquesta categoria el Magnífic Fest, el Neu! Festival i el Festival Càntut. Per Isaac Albesa, el director del festival, «estar seleccionats en aquests premis dels professionals del sector és una satisfacció i constata que estem treballant bé a favor del públic i també de la indústria musical de Catalunya».El Festival Accents, que va néixer l'any 2014 impulsat per Empenta Cultural sota la direcció d'Isaac Albesa, ha programat durant aquests 10 anys més de 180 actuacions de pop, rock i folk bàsicament procedent dels Països Catalans a la ciutat de Reus i també a altres poblacions del Camp de Tarragona com Cambrils, Riudoms, Falset, Alcover, Botarell, la Selva del Camp, Altafulla, Mont- roig del Camp, el Morell o Vilaplana.