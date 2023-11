Creix el fons de la Bibliotexa Xavier Amorós de Reus amb 82 llibres enviats per particulars des d'Ucraïna

La donació té l'objectiu d'afavorir el vincle amb la seva llengua per als infants que han anat a viure a Reus

Actualitzada 07/11/2023 a les 11:48

El fons bibliogràfic de la Biblioteca Central Xavier Amorós ha crescut amb 82 llibres, dels quals més de la meitat són infantils, enviats directament des d'Ucraïna per persones particulars. L'objectiu de la iniciativa, liderada per Gal·la Artiukh de la comunitat ucraïnesa a Reus, és proveir de material de lectura a les persones que han arribat a la ciutat com a refugiades de guerra.



La donació té l'objectiu d'afavorir el vincle amb la seva llengua per als infants que han anat a viure a Reus, a la vegada que són una mostra de la literatura d'aquest país per a tots els lectors i lectores interessats en aquest tema, siguin o no ucraïnesos.Daniel Recasens, regidor de Cultura i Política Lingüística, ha manifestat que, «tenir un fons d'aquestes característiques, que ha estat donat per persones particulars en solidaritat a les que han hagut de refugiar-se ens honora i ens compromet a vetllar pel seu ús».La iniciativa va sorgir de la comunitat ucraïnesa i de seguida va quedar vinculada a les Biblioteques Municipals de Reus, que tractaran i processaran aquest fons amb l'ajuda de la Gala Artiukh. El regidor Recasens ha volgut expressar l'agraïment a Artiukh, que ha participat en la traducció i transliteració alfabètica per poder afegir cada llibre dins el catàleg de les Biblioteques Públiques de Catalunya. D'aquesta manera es facilita l'accés a aquest fons, la conservació i s'amplia la difusió de l'existència d'aquest fons per a persones que ja fa temps que viuen a la nostra ciutat.L'enviament dels llibres s'ha fet directament des d'Ucraïna i ja es troben a disposició de tots els usuaris a les instal·lacions de la Biblioteca Xavier Amorós.