Un reusenc recapta fons per repartir material escolar a nens d'Uganda

Es tracta del 'youtuber' Marc Jardí, de 22 anys

Actualitzada 06/11/2023 a les 09:40

Marc Jardí ha emprès el seu particular Rumbo a clase. No és la manera amb què defineix la seva següent etapa acadèmica, sinó que així s'anomena el projecte que ha emprès amb l'objectiu de recaptar 3.000 euros per tal de comprar material escolar per a 500 nens d'Uganda. «Allí, un dels majors problemes és l'educació. Si els nens no tenen llibretes, el mestre no els deixa entrar a classe, no tenen accés a l'educació i estan condemnats a la pobresa extrema», expressa el youtuber reusenc, de 22 anys.



Jardí ja tenia ganes de visitar Àfrica i conèixer els seus secrets, però, després d'estar en contacte amb un missioner que es troba al país, va decidir que el seu viatge seria, concretament, a Uganda, on un 20% de la població és analfabeta, i que tindria un caràcter solidari. Des de mitjan octubre que hi és i, fins ara, afirma que ha après tres lliçons: s'ha de valorar el que es té, relativitzar els problemes i aprendre a escoltar. «No tenir un iPhone no és un problema», posa com a exemple.Elreusenc ha tingut l'oportunitat d'entrar a les aules d'un centre de Tororo, a uns 200 quilòmetres de la capital, on ha constatat que, més enllà de les infraestructures, les aules són «força diferents de les d'Espanya». Hi ha nens que han d'atendre a classe asseguts a terra i «la gent no estudia quan hauria de fer-ho, sinó quan s'ho pot permetre», de manera que es troben alumnes de diverses edats impartint una mateixa assignatura. A més, com que l'escola s'ha de pagar, hi ha vegades en què els germans grans deixen les lliçons per posar-se a treballar i finançar l'escola dels germans petits.A hores d'ara, Jardí ha recaptat gairebé la meitat dels 3.000 euros. Marxarà d'Uganda el 15 de novembre, però les donacions estaran actives fins al dia 30. A la pàgina web, hi ha tota la informació sobre com col·laborar amb el projecte i els obsequis que s'entregaran als donants.