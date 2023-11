«Aquest pressupost assenta les bases, però no ens identifica del tot»

Muñoz explica que el govern és «hereu» de la situació que s'ha trobat i vol que els següents comptes «ens defineixin molt més»

Actualitzada 06/11/2023 a les 09:45

— Com s'han treballat el pressupost, el pla d'inversions i les ordenances fiscals?



— Veient quina era la situació que ens trobàvem a l'Ajuntament, quines necessitats de finançament havíem d'afrontar de forma pràcticament immediata i, a partir d'aquí, valorant com treballar pel Reus que desitgem des del primer dia.— Exacte. El millor exemple és el d'una família que ha estat fent-se càrrec de la hipoteca, però s'ha oblidat de la casa en si. L'anterior govern es va fer càrrec només de pagar la hipoteca i es va oblidar de les despeses ordinàries de la casa. Ara necessita ser endreçada, que omplim la nevera, que pintem i que l'arreglem perquè faci goig. Aquesta és la situació que ens hem trobat i el que reflecteixen els pressupostos, amb un pla d'inversions que pretén endreçar i reactivar Reus. Tot, sense oblidar-nos que també tenim una hipoteca a pagar.— No som un oasi al mig del no-res. Les pujades de l'IBI estan afectant tots els municipis de Catalunya; també els ajustos en matèria de terrasses. Els ajuntaments estan infradotats, necessiten finançament per fer-se càrrec dels serveis que assumeixen com a propis i, també, dels que han hagut d'acabar assumint, perquè des d'altres administracions no se'n fan càrrec, i parlem, concretament, de la Generalitat.— El sector de la restauració ha acceptat que necessitàvem una actualització de preus i ens han demanat que ho féssim de manera progressiva o que es pogués traduir en una major inversió en el sector, i això és el que em vaig mostrar obert a valorar. Sobre l'aplicació progressiva, pensem que els preus no s'havien actualitzat des del 2012. Hem tingut molt de temps per fer-nos a la idea que era necessària l'actualització. Parlar de demorar-ho més no ho podem, ara per ara, contemplar, més enllà de poder fer que això reverteixi també en el sector. El que no podem tolerar, tot i que respectem les mostres de rebuig i que qualsevol persona pugui manifestar-se, és que es duguin a terme accions incíviques, que s'arribi a l'insult, a la demagògia o a la mentida per intentar rebatre aquestes mesures.— L'anterior Ajuntament sembla que no volgués prendre decisions que aixequessin polseguera. Amb el tema de les terrasses, el 2012 es va apujar l'IBI un 10% i es van abaixar les terrasses un 10%, i no es va recuperar aquesta baixada. Això ens ha portat a un desequilibri evident. S'ha dit que era una bogeria incrementar-la un 40%. Si això ho portem al que li suposa a cada establiment, són 8 cèntims al dia per taula durant tot l'any. 8 cèntims no han de comportar, ni de bon tros, que s'incrementin els preus un 40%, estaria fora de lloc.— N'hem reduït. No en puc dir una perquè ho hem fet en tot el pressupost, veient quines eren les necessitats reals i fent unes partides més ajustades. Un increment d'impostos no ens hauria cobert totes les necessitats de finançament. Sense millorar serveis, estem parlant de 8,2 milions d'euros. Pensem que cada punt percentual de l'IBI suposa 430.000 euros més d'ingressos. Si haguéssim hagut de fer front a aquests 8,2 milions d'euros només amb l'IBI, hauríem hagut d'incrementar-lo un 30%.— També s'ha dit que ens l'havíem apujat. Estem mantenint el mateix que l'anterior govern, no s'han aplicat increments, ni tan sols els que toquen per llei. Quant a l'estructura d'assessors, no hi ha hagut cap grup municipal de l'oposició que hagi renunciat al seu o que hagi manifestat que renunciava a les dietes.— En un rebut mitjà d'un immoble que no arribi a 100 metres quadrats, l'increment acabarà suposant 4,55 euros al mes. És difícil que la gent se senti identificada amb mitjanes, però aquest increment no ha de tenir efecte directe sobre la vida de les persones. També vull dir que hem hagut d'afrontar la situació amb què es trobava l'Ajuntament i dissenyar la política fiscal. Aquests pressupostos no ens identifiquen del tot. Assenten les bases del que volem fer, però volem que els pròxims ens defineixin molt més, sobretot en progressivitat i justícia en les ordenances fiscals.