Una persona atesa per inhalació de fum i un supermercat evacuat a Reus per l'incendi d'un pati interior

Un treballador havia intentat apagar les flames

Actualitzada 05/11/2023 a les 16:46

Els Bombers han extingit un incendi que s'ha originat en un pati interior del carrer Sant Jaume a Reus. Han rebut l'avís pocs minuts després de les 11 del matí. Quan hi han arribat, han comprovat que el fum havia entrat en un supermercat i que un treballador havia intentat apagar les flames. L'establiment tenia el sistema de ventilació en l'interior d'aquest pati.Per prevenció, el supermercat ha estat evacuat i el treballador ha estat atès pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) per inhalació de fum. Ha rebut l'alta in situ. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 6 dotacions que han treballat en l'extinció, revisió i ventilació de l'edifici. Els Mossos d'Esquadra han precintat la zona i se'n fan ara càrrec de la investigació.