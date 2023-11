T-Systems arribarà als 500 treballador al nou edifici Redessa Innovació de Reus

Osmar Polo, CEO de T-Systems Iberia ha anunciat amb Sandra Guaita que la multinacional ocuparà 1.300 m2 en el nou espai

Actualitzada 03/11/2023 a les 13:51

La multinacional tecnològica alemanya T-Systems té previst agrupar la seva activitat actual a Redessa Tecno i Redessa Viver (on va iniciar la seva activitat a la ciutat l'any 2009) en l'edifici Redessa Innovació (annex a Eurecat) per créixer en instal·lacions i treballadors, passant dels 1.000 m2 actuals a 1.300 (un 30% més) i de 400 a 500 professionals. Així ho afirmat l'empresa en una roda de premsa que ha tingut lloc aquest divendres, 3 de novembre, amb la participació de Sandra Guaita, alcaldessa de Reus; Josep Baiges, regidor de Promoció Econòmica i Coneixement i conseller delegat de Redessa; i Osmar Polo, CEO de T-Systems Iberia.

El trasllat serà possible gràcies a les obres d'adequació de l'edifici Redessa Innovació que ha promogut l'Ajuntament de Reus, a través de l'empresa municipal Redessa i que està previst que acabin a finals d'aquest any, després d'invertir-hi 900.000 euros.

Aquest edifici és el quart centre de negocis de l'empresa municipal, que l'any vinent complirà 30 anys i que gestiona també el de Redessa Viver (Camí de Valls), Tecno, Cepid. Aquest quart centre serà el de Redessa Innovació i acollirà la seu corporativa de T-Systems a la nostra ciutat.

Aquest centre d'empreses, consta de tres plantes que sumen 1.300 m2 útils, i té un disseny molt actual i funcional, amb un elevat percentatge d'espais col·laboratius destinats a trobades i reunions entre treballadors per fomentar el treball en equip i per projectes, en línia amb les dinàmiques de T-Systems i també, de la resta de centres d'empreses de Redessa.

Redessa Innovació, a l'igual que la resta d'edificis de Redessa, oferirà als nous usuaris un servei integral que inclou el manteniment de les instal·lacions o la videovigilància, entre d'altres, per tal que l'empresa només s'ocupi de la seva activitat.

Sandra Guaita, alcaldessa de Reus, ha reiterat l'aposta per fer de la ciència, la innovació i el coneixement com a eix del creixement econòmic. «Seguirem treballant per atreure empreses i potenciar Redessa com agent facilitador de l'activitat econòmica i de la captació i de retenció de talent, com ja ho és, amb una mitjana d'ocupació dels centres de Redessa del 94% i unes 150 empreses instal·lades que sumen uns 1.500 professionals, la meitat dels quals, dedicats al sector tecnològic».

Osmar Polo, CEO de T-Systems Iberia, ha destacat que la voluntat d'aprofitar el talent del territori i la col·laboració público-privada suma i aporta valor; i ha afegit que la instal·lació de l'empresa a Reus ha col·locat la ciutat en el mapa internacional.