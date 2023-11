Reus acull la Reus E-Fun, la primera cursa de patinets elèctrics en circuit urbà de l'Estat

S'espera que hi participin entre 40-50 corredors i corredores, entre els quals s'hi troben els competidors més destacats d'arreu de l'estat

Actualitzada 03/11/2023 a les 11:38

L'entorn del Tecnoparc de Reus acollirà els propers dies 25 i 26 de novembre la I Cursa de patinets elèctrics Reus E-FUN, organitzada per l'Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria de Medi Ambient i E-fun, promotor d'aquest tipus d'esdeveniments, amb la col·laboració de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Convivència. Es tracta de la primer a cursa en circuit urbà que s'organitza a l'Estat ja que aquesta mena de competicions, encara incipients al nostre territori però molt populars a països europeus com França, fins ara s'havien portat a terme en recintes tancats com el circuit de Montmeló o pistes de karts com la de Comarruga.

S'espera que hi participin entre 40-50 corredors i corredores, entre els quals s'hi troben els competidors més destacats d'arreu de l'estat, en 3 categories: patinets de menys de 38 kgs, patinets de més de 39 kgs, i monocicles.

La cursa no només promou la mobilitat sostenible, sinó que representa una oportunitat pels aficionats a aquesta disciplina i pels amants de la tecnologia ecològica. A més a més, des de l'organització es promourà l'ús cívic i responsable del patinet. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Convivència s'establirà un punt informatiu i de sensibilització per tal de conscienciar de l'ús responsable dels vehicles de mobilitat personal, com patinets i bicicletes, amb l'objectiu de millorar la convivència a la ciutat i evitar accidents.

També en l'àmbit de promoure la mobilitat sostenible i segura l'Autoescola Jordi, com expositor de l'esdeveniment, presentarà en exclusiva la seva nova formació per a usuaris de VMP amb una sèrie de demostracions en l'àmbit de la seguretat. Aquets curs dona les pautes necessàries per a circular i fer un reconeixement dels itineraris i zones més segures per circular.

L'esdeveniment és obert a tothom i l'horari de la competició serà el següent: dissabte de 10.00h a 17.00h i diumenge de 10.00h a 15.00h. Hi haurà una zona de fan zone amb expositors de venda de vehicles VMP, foodtrucks i animació al llarg de les dues jornades. Al finalitzar la cursa, es farà el lliurament de premis als equips guanyadors de cadascuna de les categories.

L'accés és lliure i gratuït per al públic i les persones interessades en participar en alguna de les tres categories de competició ho poden inscrivint-se al web efunreus.com. Cal tenir en compte que per participar els vehicles hauran de respectar una sèries de mesures i condicions que es detallen al web.