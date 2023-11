Mor Jordi Lamas Peris, regidor a l'Ajuntament de Reus del 1983 al 1999

Com a regidor d'Urbanisme va ser qui va establir els fonaments del Reus que tenim avui en dia

El PSC Reus ha comunicat aquest matí la defunció de Jordi Lamas Peris, qui va ser regidor a l'Ajuntament de Reus des del 1983 fins al 1999. Com a regidor d'Urbanisme, Lamas va posar els fonaments del Reus que tenim avui en dia. «En Lamas ha estat una persona que ha deixat una petjada excepcional en la seva activitat pública a la ciutat», ha expressat el primer secretari del PSC a Reus, Andreu Martín, qui ha afegit que «no només per la seva gran tasca com a regidor, sinó també com a gran persona que era».Jordi Lamas Peris ha mort als 80 anys després de lluitar contra una llarga malaltia. «Des del PSC enviem tot l'escalf i ànim a la seva família, als companys del partit i als amics», ha finalitzat Martín. La cerimònia tindrà lloc demà, dissabte 4 de novembre, a les 12 hores a l'església de Crist Rei.