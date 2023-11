La CUP exigeix a la Generalitat que no tanqui l'ICASS

El grup parlamentari ha demanat compareixença del Secretari General i el Conseller de Drets Socials per donar explicacions

Actualitzada 03/11/2023 a les 13:08

La CUP demana a la Generalitat que no porti a terme el tancament, anunciat recentment, de la residència d'avis d'ICASS de Reus, l'única de titularitat 100% pública a la ciutat. El grup parlamentari de la CUP ha demanat compareixença del conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, i del secretari general de Drets Socials, Oriol Amorós, perquè donin les explicacions pertinents d'aquesta decisió.El grup municipal de la CUP de Reus considera totalment inacceptable que la Generalitat de Catalunya posi fi a aquest servei essencial sense una valoració prèvia de les possibles millores i reparacions que l'edifici pugui necessitar. Per aprofundir en aquesta avaluació, el grup parlamentari també ha sol·licitat l'informe tècnic que vol justificar el tancament de la residència.Mònica Pàmies, portaveu i regidora del grup municipal, destaca que «la qualitat de l'atenció en les residències de titularitat pública no és igual al de les alternatives privades, centrades en la premissa de maximitzar beneficis, i per tant el Govern ha de treballar activament per evitar la seva desaparició». Els cupaires subratllen que aquest servei públic és fonamental per a garantir la inclusió social, l'accés sense barreres econòmiques i assegurar una atenció adequada per a la població de la tercera edat.Com mostren les estadístiques, la nostra societat cada cop tindrà més necessitat d'aquest servei. «És preocupant veure com la Generalitat sembla no considerar cap altra opció, més enllà del tancament de l'edifici per raons de seguretat. Per a nosaltres, el veritable perill rau a privar a les veïnes de Reus d'aquest servei cada cop més necessari», afegeix Pàmies.D'altra banda, Laia Estrada, diputada de la CUP al Parlament, insisteix en la necessitat de «repensar el model de les residències per a la gent gran, ja que la majoria d'elles són gestionades per empreses privades, com ho va posar de manifest la crisi de la COVID-19». «L'actual Administració sembla anar en la direcció contrària; hauria de ser la del reforç del control de les residències públiques, enlloc de la de perdre les poques que tenim. Aquesta situació és inacceptable, especialment quan tenim un govern que se suposa que és d'esquerres», subratlla la cupaire.