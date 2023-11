Els tallers de participació proposen 19 accions per afegir al PAM de Reus

Les dues idees més votades en cada un dels tres eixos seran incloses en el document definitiu

Actualitzada 02/11/2023 a les 20:36

Una cinquantena de propostes recollides i dinou finalistes –un cop validades i aprovades pels serveis tècnics– que se sotmetran a votació. Aquest és el balanç dels tres tallers participatius que van tenir lloc entre el 23 i el 25 d'octubre, en els quals la ciutadania tenia la potestat de suggerir accions que consideraven que calia incloure en el Pla d'Accio Municipal (PAM) 2023-27. Estudiar la creació d'un metavers de Reus, facilitar l'accés a la cultura als col·lectius vulnerables o instal·lar màquines per recarregar les targetes d'autobús són algunes de les idees plantejades.Referent al primer eix, el de l'escolta activa i les persones al centre, s'han aprovat nou iniciatives, que són crear un protocol per garantir una resposta oficial quan un ciutadà tramita una consulta o una queixa, fomentar l'ús de dades obertes, l'ajuda mútua entre la població i la pràctica dels escacs, fer un inventari dels elements vinculats amb el franquisme que es conservin, incrementar el pressupost destinat a la cooperació solidària i donar suport als practicants i les entitats d'esports minoritaris. També es proposa crear un metavers de la ciutat –un espai que permeti comunicar-se amb altres internautes i estar al corrent de l'actualitat– i establir unes tarifes per a famílies vulnerables perquè puguin gaudir d'actes culturals.Per al segon eix, dedicat a la ciència, la innovació i el creixement econòmic, només s'han rebut dos suggeriments, de forma que s'afegiran automàticament al PAM. En concret, se sol·licità que s'analitzi la possibilitat que Reus pugui ser seu d'un màster en direcció d'empreses, així com donar suport al sector agrícola, tot afavorint el relleu generacional i la seva viabilitat econòmica i educant sobre els seus valors.L'àmbit de la ciutat verda i sostenible generà vuit, que inclouen aspectes relacionats amb la mobilitat, com instal·lar màquines per recarregar les targetes de l'autobús, millorar el transport públic per facilitar la connexió amb els campus universitaris i l'estació del Camp de Tarragona i controlar la velocitat del trànsit en els camins asfaltats, a més de revisar la visibilitat als passos de vianants i homogeneïtzar els senyals. El medi ambient i el benestar animal són altres qüestions que preocupen: s'apuntà la necessitat de promoure la reducció dels envasos i de treballar perquè Reus esdevingui un municipiLes dues propostes amb més suports de cada un dels eixos passaran a formar part del PAM. El termini de votació romandrà obert fins al 12 de novembre. La població de 14 anys o més, empadronada a Reus, pot votar a través de participa.reus.cat , al Centre Cívic del Carme o en els punts d'interacció mòbil que s'instal·laran al Mercat Central (6 de novembre), el Mercat del Carrilet (8 de novembre) i la plaça del Gegant Indi (11 de novembre), en horari de 10 a 13 hores.