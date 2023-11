El Teatre Fortuny de Reus acull la preestrena de la pel·lícula «Teoria dels cossos»

El film, que s'inclou a la commemoració de l'Any Ferrater, té com a escenaris principals la ciutat de Reus

Actualitzada 03/11/2023 a les 13:15

El Teatre Fortuny de Reus acollirà el proper dimarts, 7 de novembre, a les 20 hores, la preestrena de la pel·lícula Teoria dels Cossos. L'entrada a l'estrena serà d'accés lliure i gratuït i comptarà amb la presència de l'equip de la pel·lícula. Entre aquests destaquen la presència dels actors Miquel Sitjà i Ivana Miño i, també, el director del film Joan Ramon Armadas Monclús.

De fet, un cop finalitzada la projecció del film es durà a terme un col·loqui, obert als assistents, al mateix escenari del Teatre Fortuny en què hi participaran el director i els actors protagonistes.

Aquesta producció és una de les pel·lícules candidates a la Millor Pel·lícula dels Premis Gaudí 2024. La pel·lícula ja s'ha vist abans en format de preestrena al Festival Som Cinema de Lleida i al Festival Nacional de Poesia. Abans de l'estrena comercial, que tindrà lloc el 6 de desembre, també es podrà veure a Madrid (24 de novembre al Cinema Artístic Metropol).

El film, que s'inclou a la commemoració de l'Any Ferrater, té com a escenaris principals la ciutat de Reus, on va néixer el poeta, i Sant Cugat, on va viure els darrers anys i on es va suicidar quan tenia 50 anys.

«Teoria dels cossos» representa el debut a la gran pantalla del director i guionista Joan Ramon Armadàs Monclús i està protagonitzada pels actors Miquel Sitjà i Ilvana Miño; ell, director de la Biblioteca Municipal de Sant Cugat, i ella, professora de literatura catalana de l'Institut Gabriel Ferrater. Ambdós protagonitzen una història romàntica, carregada de comèdia i aventures.

El rodatge es va dur a terme el passat mes de juny i, a la capital del Baix Camp, es va gravar a l'Institut Gabriel Ferrater, al Parc de Sant Jordi, a la plaça del Castell i durant la Festa Major de Sant Pere.

La pel·lícula compta amb el suport de les regidories de Promoció de Ciutat i de Cultura i Política Lingüística de l'Ajuntament de Reus.