Aigües de Reus estrena un nou laboratori de divulgació científica

Els alumnes hi descobreixen els processos del tractament de l'aigua

Actualitzada 03/11/2023 a les 19:29

Aigües de Reus va estrenar ahir el nou laboratori de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP), amb l'objectiu de potenciar-hi les activitats pedagògiques i de divulgació científica adreçades als centres educatius. La inauguració va tenir com a protagonistes una quinzena d'alumnes d'un grup de quart d'ESO de l'Institut Baix Camp, que cursen l'assignatura optativa d'Escola Verda i Sostenibilitat.A més, van rebre la visita de l'alcaldessa, Sandra Guaita, i del regidor responsable d'Aigües de Reus, Daniel Rubio. Fins ara, la visita de les escoles a l'ETAP incloïa una senzilla presa de mostres i la seva anàlisi en un antic laboratori on es duien a terme analítiques de l'aigua de consum.El nou projecte, però, va més enllà i ha consistit en la remodelació de l'espai per a convertir-lo en un taller permanent que permeti que l'alumnat pugui experimentar i conèixer els diferents processos científics relacionats amb el tractament de l'aigua. La inversió realitzada ha estat de 75.871 euros.