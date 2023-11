Un vespre de clàssics al Círcol de Reus

Aquest divendres el Quartet Telemann oferirà un concert en el marc de la programació de l'Associació de Concerts de Reus

Actualitzada 01/11/2023 a les 17:47

El primer concert de la temporada 2023-24 del Quartet Telemann (Pau Fogàs Lomas, violí i director artístic; Marta Rosselló Barnola, violí; Raquel Roldán i Montserrat, viola; i Xavier Mas Manresa, violoncel) estarà centrat en quatre grans clàssics per a quartet de corda. Per començar, la formació interpretarà uns moviments de L'Art de la Fuga de J.S. Bach. «Són unes peces essencials que engloben molt bé el que ha estat després l'evolució de la música», detalla el Pau.Aquesta composició, expliquen els joves intèrprets, és descrita com una obra que crea un edifici musical grandiós, polifacètic i impressionant a partir dels blocs de construcció més simples. Asseguren que, amb una audició atenta, l'oient reconeixerà el subjecte que progressivament s'anirà transformant i sentirà les implicacions que aquestes transformacions tenen en les possibilitats contrapuntístiques que utilitza Bach.A continuació, el Quartet Telemann s'endinsarà en el treball d'un dels compositors més importants per a quartet de corda: J. Haydn. «Haydn és el pare del quartet», destaca Fogàs. Els joves han escollit per al concert de Reus el seu segon quartet de l'Op.76, on destaquen els extrems contrastos d'humor que caracteritzen els seus quatre moviments, que alternen entre una gran serietat i una satisfacció lúdica.Tot seguit, els músics faran un salt temporal i viatjaran dos-cents anys endavant per interpretar la Meditació sobre l'antic himne txec Svatý Václave, de J. Suk. Composta l'any 1914 al voltant de l'esclat de la guerra, amb aquesta peça el compositor va crear una obra per obrir els seus concerts amb la voluntat que ressonés amb l'esperit nacionalista txec.Finalment, el concert es clourà amb un tast de l'obra d'Eduard Toldrà, destacat compositor català i principal representant català del moviment cultural de principis del segle XX, el Noucentisme. De Toldrà, el quartet ha escollit la peça Vistes al Mar, on cada moviment està basat en un poema diferent de l'escriptor Joan Maragall: La ginesta, A les llunyanies i La mar estava alegre aquest migdia.Els quatre músics que conformen el Quartet Telemann són de Reus, Tarragona i Lleida, i van coincidir tocant a la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC) i a la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE). «Va coincidir que tots tenim més o menys la mateixa edat i moltes ganes de tocar, sempre donant veu a algun compositor del territori», explica el Pau.El concert es farà aquest mateix divendres, 3 de novembre, a les 20.30 h al Círcol de Reus. El fet de tocar en una cambra, explica Fogàs, «fa que hi hagi molta més proximitat entre els intèrprets i el públic. El so també és diferent, el volum màxim i el mínim se senten més, i es poden gaudir molt millor».