Mas Pellicer és el barri de Reus més afectat per les plagues de rosegadors

El servei de prevenció i control de plagues per als pròxims anys preveu actuar-hi un mínim de quatre vegades al mes

Actualitzada 01/11/2023 a les 19:43

Paneroles i mosquits

El barri de Mas Pellicer és el més afectat per plagues de rosegadors. Segons un informe d'Aigües de Reus, és l'única zona de la ciutat en què s'ha detectat un nivell d'infestació «extrem», una categorització que significa que s'ha constatat la presència d'aquests mamífers als pous, normalment, mitjançant la detecció de rastres d'excrements. A més, hi ha cinc espais en què la infestació és «alta», és a dir, que s'han trobat evidències «importants» que hi conviuen rates i animals de la mateixa ordre. Es tracta de Mas Vilanova, els barris Fortuny i Montserrat, Granja Artiga –al barri Immaculada– i el centre de Reus.En conseqüència, l'empresa adjudicatària del servei de prevenció i control de plagues haurà d'efectuar un mínim de quatre tractaments mensuals a Mas Pellicer i tres en els cinc barris d'alta incidència, tal com regeixen les condicions de la licitació que s'ha publicat recentment. A l'estiu, es reforçarà el servei als punts esmentats i en altres sectors de sanejament considerats «problemàtics», com la plaça de l'Antic Velòdrom, els barris dels Poetes, de Niloga, Gaudí i del Carme, l'avinguda de Pere el Cerimoniós i els carrers de l'Amargura i de Jovellanos, entre altres. En tot l'any, s'espera efectuar 16.954 tractaments sobre els pous i les tapes del clavegueram.El control de plagues de rosegadors es preveu que es faci mitjançant la instal·lació de porta-esquers, una eina que evita que l'esquer pugui ser manipulat o consumit per persones i animals domèstics, si bé l'empresa licitadora podrà proposar millores pel que fa al sistema o la freqüència del tractament. També s'utilitzaran en parcs i jardins, espais especialment problemàtics perquè famílies amb infants hi van per a jugar i passar una estona a l'aire lliure. El plec de condicions considera que s'han de dur a terme comprovacions un mínim de sis vegades a l'any en aquests indrets, xifra que s'ha de duplicar en zones amb molt d'ús, com els parcs de Sant Jordi, del Ferrocarril, de Mas Iglesias o de la plaça d'Europa. S'espera que s'instal·lin uns 200 porta-esquers en parcs, places i jardins públics, sempre en llocs poc visibles per a la població.Addicionalment, es contempla la col·locació d'una dotzena d'equips per monitorar la població de rosegadors a la xarxa de sanejament, vuit o més gàbies de captura –en zones amb una elevada presència de rates, com els barris Mare Molas, Immaculada, Mineta i Mas Abelló–, que es revisaran setmanalment, i, fins i tot, un parell de dispositius de mort instantània mitjançant un dard amb aire comprimit de diòxid de carboni en els punts més crítics. Amb aquests mètodes, l'empresa adjudicatària ha de ser capaç de realitzar un recompte de la població de rosegadors a la xarxa de clavegueram de la ciutat. Així mateix, s'ha de comprometre a informar a Aigües de Reus quan es trobin plagues que procedeixin d'un solar, per tramitar amb el propietari la seva desratització.Pel que fa a la presència d'insectes en els pous de la xarxa d'aigües residuals, no hi ha cap sector identificat amb un nivell extrem d'infestació. El barri en què s'han trobat més paneroles i altres invertebrats és l'Immaculada, qualificat de nivell alt, on es preveuen tres actuacions mensuals. Cal remarcar que el tractament haurà de concordar amb els objectius de proporcionar l'ambient més sa possible, reduir al màxim l'ús de biocides d'alt risc, evitar danys per a la salut humana i no basar les decisions de control només en criteris estètics.L'adjudicatària també s'ocuparà de prevenir l'aparició de larves de mosquit, especialment de mosquit tigre, de manera que intervindrà amb especial èmfasi en els embornals de zones com el nucli antic o el parc de Sant Jordi. El contracte per als serveis de prevenció i control de plagues d'insectes i rosegadors tindrà una durada d'entre tres i cinc anys. El pressupost base de la licitació ascendeix a 711.480 euros (IVA inclòs), corresponent als tres primers exercicis de l'acord. Les empreses tenen fins al 7 de desembre per a presentar les seves ofertes.