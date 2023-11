El Ministeri de Transports licita la construcció de la nova estació de Reus-Belllissens per 11,5 MEUR

S'estima que transitaran uns 1.400 viatgers diaris en aquesta nova infraestructura

Actualitzada 02/11/2023 a les 12:31

Característiques de la nova estació

Nou pas urbà per potenciar la permeabilitat

Més actuacions ferroviàries a Reus

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma), a través d'Adif, ha licitat per 11,5 milions d'euros (IVA inclòs) les obres de la nova estació de Reus-Bellissens, un projecte estratègic per al desenvolupament de la xarxa ferroviària de proximitat a la província de Tarragona, emmarcat al pla Transformem Rodalies de Catalunya.L'actuació millorarà la multimodalitat de la localitat, connectant-la amb la xarxa de Rodalies del Camp de Tarragona i els serveis regionals de Catalunya, atenent així les demandes actuals i futures de viatgers. El projecte inclou un nou pas inferior urbà que connectarà l'eix central del Campus Universitari de Bellissens amb l'estació d'autobusos.La nova estació de Reus-Bellissens, ubicada al sud-est de la ciutat entre les estacions de Reus i Vila-seca, es configura com una terminal moderna, integrada en una plaça de marcat caràcter urbà, al costat d'una zona de recent construcció, a la que s'ubiquen el Campus Universitari de Bellissens de la Universitat Rovira i Virgili (URV), l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, el Tecnoparc i l'institut Roseta Mauri, entre d'altres.Per la nova estació circularan els serveis de les línies RT1 (Tarragona-Reus) de Rodalies del Camp de Tarragona i els trens regionals R14 (Barcelona-Lleida) i R15 (Barcelona – Riba-roja d'Ebre). Segons els estudis de demanda realitzats per Adif, s'estima que la nova estació registrarà un trànsit d'uns 1.400 viatgers diaris, que podrien arribar als 3.500 viatgers/dia en un horitzó de 30 anys.Reus-Bellissens estarà integrada per mòduls arquitectònics diferenciats, i donarà resposta als requisits d'explotació i les necessitats dels viatgers, protegits sota una marquesina. Comptarà amb dues andanes laterals de 220 metres (m) de longitud i 5 m d'amplada, dotats d'espais d'espera i recorreguts accessibles coberts per marquesines a 90 m. El pas inferior que connectarà les andanes serà accessible, amb ascensors i escales fixes.El projecte també inclou una àrea d'aproximació i accés per als vianants i un espai urbà que promourà l'estada i la interacció social, connectant amb àrees urbanes reservades per a parada de vehicles, taxis, autobusos i nous models de mobilitat sostenible.Al costat de la nova estació es construeix un nou pas urbà -que finançarà l'Ajuntament de Reus conforme al conveni establert amb Adif-, que connecta l'eix central del Campus Universitari de Bellissens amb el carrer de Jaume Vidal i Alcover i l'estació d'autobusos, separades ara per la traça ferroviària. D'aquesta manera, es potenciarà la centralitat de la nova estació ferroviària a la trama urbana i la seva permeabilitat.La urbanització al voltant del pas reforçarà la integració a la ciutat i els itineraris accessibles des dels dos costats de la ciutat. De fet, el pas urbà s'integra amb l'estació i la ciutat mitjançant una plaça esglaonada i accessible, que genera espais confortables i segurs, alineats amb els estàndards d'urbanisme de gènere.Aquesta actuació contribueix a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 9, que fomenta infraestructures fiables, sostenibles i de qualitat; i 11, que impulsa ciutats inclusives i sostenibles; i compta amb finançament del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), a través dels fons de la Unió Europea-NextGenerationEU.Paral·lelament a la construcció de la nova estació, el Ministeri, a través d'Adif, promou a Reus altres actuacions per millorar la integració de la infraestructura ferroviària, com el desplegament de pantalles de protecció acústica al nucli urbà, al llarg de 2, 3 km, als punts identificats a l'estudi desenvolupat en els darrers mesos i en coordinació amb l'Ajuntament.Alhora, avança la redacció del projecte de la nova estació central entre Vila-seca i Reus, que donarà servei tant a la línia d'alta velocitat com a la xarxa convencional i reservarà espai per a la integració del tramvia que promou la Generalitat.