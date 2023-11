El detingut tenia un doble fons a la bossa amb 15 paperines de marihuana, 3 de cocaïna i 535 euros en bitllets fraccionats

Actualitzada 02/11/2023 a les 18:39

La Guàrdia Urbana de Reus ha detingut un repartidor de Glovo per un delicte de tràfic de drogues. Els agents van aturar el detingut per no respectar un semàfor i, quan van inspeccionar la bossa que portava, es van adonar que hi havia un doble fons.Així doncs, la Guàrdia Urbana va procedir a la seva inspecció i van enxampar el detingut amb quinze paperines de marihuana, tres de cocaïna i un total de 535 euros que estaven fraccionats en bitllets.