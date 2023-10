Tret de sortida de la nova edició del projecte reusenc 'Tots Dansen'

El projecte està coordinat pel Teatre Bartrina de Reus i compta amb la participació de diferents instituts de la ciutat

Proposta artística

El projecte Tots Dansen, coordinat pel Teatre Bartrina de la ciutat i amb la participació de diferents instituts de Reus, ha començat a caminar. Aquest passat cap de setmana es va fer al Mercat de les Flors de Barcelona la Masterclass que dona el tret de sortida al projecte.Els centres que participen a l'edició d'enguany del projecte són l'Institut Gabriel Ferrater i Soler, l'Institut Gaudí, l'Institut Baix Camp, l'Institut Pi del Burgar, el Col·legi Sant Josep i l'Institut Roseta Mauri. Segons expliquen des del Teatre Bartrina enguany hi haurà dos formadors, la Ció Borràs, que hi ha participat en les edicions anteriors, i Hèctor Tarro, que s'afegeix com a formador local per a aquest curs.La proposta artística que es treballarà aquest any és «Umhlaba significa món en zulú», una proposta coreogràfica de Mònica Muntaner i Sílvia Sant Funk i expliquen «som dues artistes, coreògrafes i ballarines, que formem part d'una mateixa generació. Hem compartit projectes artístics i trajectòria professional, i ambdues, juntament amb Bea Fernández, som cofundadores de La Poderosa - Espai per la dansa i els seus contaminants – creat l'any 2000 i especialitzat en la recerca al voltant dels nous llenguatges del moviment. L'any 2022, després d'uns anys separades en els que hem seguit en contacte compartint amistat, gustos i interessos, decidim tornar a treballar juntes en la proposta per Tot Dansa 2023».