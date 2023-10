Reus ja ho té tot a punt per a la Ganxet Pintxo de Tardor, que serà del 2 al 12 de novembre

Les tapes de la ruta, que arriba a la 22ena edició, tindran un preu de 4 euros i també inclouran el quinto o la canya Estrella Damm

Actualitzada 30/10/2023 a les 14:39

El restaurant Grillats ha estat l'escenari de la presentació de la Ganxet Pintxo de Tardor 2023, que tindrà lloc del 2 al 12 de novembre. Les tapes de la ruta, que arriba a la 22ena edició, tindran un preu de 4 euros i també inclouran el quinto o la canya Estrella Damm. En total hi participen 37 establiments, cinc més que en la passada edició de primavera.La Ganxet Pintxo manté el preu de la tapa als 4 euros. Els responsables dels establiments participants han rebut l'assessorament de la xef Eva Hausmann, la qual ha participat en tots els processos d'acompanyament que s'han realitzat en aquesta edició. El resultat final són trenta-set creacions on prevalen els productes de Km0, vinculats al territori.La Ganxet Pintxo recupera, aquesta tardor, la històrica col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits de l'Hospital de Sant Joan. D'aquesta manera tots els que vagin a donar sang els dies 7,8 i 9 de novembre rebran dos vals per bescanviar per tapes, gentilesa dels establiments participants. L'horari per donar sang és de 9 a 14 hores i de 15 a 20 hores. Es recomana que els interessats en fer les seves donacions realitzin la reserva prèvia a la pàgina donarsang.gencat.cat La ruta manté, per tercera edició consecutiva, el seu canal de difusió 100% digital. D'aquesta manera es continua amb l'aposta decidida per la sostenibilitat i el respecte mediambiental. Els clients podran accedir a tota la informació a través de l'App de Gastronosfera i també a la pàgina web gastronosfera.com . En tots els elements visuals a les xarxes socials de la Ganxet Pintxo es podrà accedir al codi QR que permet descarregar-se l'aplicació. A més Gastronosfera permet geolocalitzar els establiments participants.Com és habitual, els clients de la ruta tindran l'oportunitat de votar les millors tapes de la Ganxet Pintxo. Una votació que servirà per determinar els guanyadors dels tres premis populars i que permetrà participar en diversos sortejos. La foto de grup dels participants a la ruta es farà el dimarts 31 d'octubre, a les 11 hores a la plaça de Prim. La inauguració de la ruta serà el dijous 2 de novembre a les 20 hores a l'espai de la Llotja de Reus. La Ganxet Pintxo Primavera 2022 és una iniciativa de la Cambra de Comerç de Reus, amb el patrocini d'Estrella Damm i el suport de l'Ajuntament de Reus.