L'Ajuntament obre 15 expedients per abocaments il·legals en 4 anys

L'Ajuntament de Reus ha obert quinze expedients sancionadors per abocaments il·legals de residus en els últims quatre anys. El 2022 va ser un exercici especialment intens, atès que es van haver d'obrir diligències en set ocasions per aquesta qüestió, gairebé la meitat de les que s'han engegat entre el 2020 i el 2023. Enguany, fins ara, s'han registrat tres casos.

Dels quinze expedients oberts des del 2020, onze ja s'han tancat. A banda de l'aplicació d'una sanció, diversos motius poden comportar que s'acabi la investigació, com la prescripció dels fets o que no s'hagi pogut acreditar l'auditoria d'aquests. El consistori apunta que «no sempre es troba el responsable» i, en conseqüència, hi ha ocasions en què no es pot multar l'infractor. El 2023, encara no s'ha clos cap expedient. Quan es detecta un abocament incontrolat de residus, s'obren diligències i s'intenten trobar indicis de qui podria ser l'infractor. En cas que les restes estiguin en finques privades, es reclama al propietari la seva neteja, i, si es troben a la via pública, com pot ser al centre urbà, als camins o a les rieres, són retirades pels serveis municipals.

L'Ajuntament assenyala que tots els residus que es llencen fora dels punts habilitats poden comportar un perill de contaminació dels aqüífers o per plàstics, ja que aquests es poden desplaçar amb el vent. També poden obstruir ponts, rieres i barrancs o, simplement, embrutar la via pública i la naturalesa, entre altres perjudicis. Per tot plegat, el consistori recorda que les deixalleries estan obertes a tota la ciutadania i que són gratuïtes. En el cas de residus especials, com la uralita, la ciutadania ha d'adreçar-se a les deixalleries, on se li facilitarà una bossa especial per a dipositar-la.

Precisament, els veïns de la urbanització Sant Joan van denunciar al juny que el barri s'havia convertit en «la deixalleria de Reus». En concret, assenyalaren que en dues bateries de contenidors, al carrer del Francolí i a la cruïlla entre Siurana i del Llobregat, era freqüent trobar-hi elements com runa, mobles, pneumàtics i sacs d'obra. Fins i tot, es van detectar elements d'uralita.