Hotels de Reus acullen migrants procedents de les illes Canàries

El Govern central ha traslladat gairebé 2.000 persones a Catalunya

Actualitzada 29/10/2023 a les 20:01

Hotels de Reus, així com d'altres municipis de la província, estan acollint de forma temporal migrants procedents de les illes Canàries, en el marc de la crisi humanitària que s'està vivint a l'arxipèlag aquest octubre, amb l'arribada de nombroses embarcacions amb ciutadans, majoritàriament, de l'Àfrica subsahariana.



El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ja ha traslladat a Catalunya gairebé 2.000 migrants, inclosa una trentena de menors, segons dades de la Generalitat de Catalunya. És aleshores que entitats com Creu Roja s'encarreguen d'acollir-les i d'avaluar la situació de cada persona.El delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, va reunir divendres les administracions públiques implicades per tal de crear un grup operatiu per l'arribada de migrants de les Canàries i, d'aquesta manera, assegurar-se que tots rebin informació actualitzada per continuar treballant de forma coordinadora i poder gestionar l'arribada de les persones en situació de vulnerabilitat.