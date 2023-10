El III Concert Solidari en benefici de l'Associació Swim for Ela recapta més de 2.300 euros

El concert solidari va anar a càrrec de la Kreismusikshule de Berlín

Aquest dilluns, 30 d'octubre, s'ha fet entrega del xec amb la recaptació del III Concert Solidari en benefici de l'Associació Swim For Ela, que va tenir lloc el passat divendres, 20 d'octubre. En total, s'han recaptat 2318,67 euros.L'objectiu de l'actuació ha estat recaptar fons per la investigació i acompanyament de malalts i famílies afectades per l'ELA. Els diners aconseguits es destinaran a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), amb la referència de la doctora Mònica Povedano, investigadora principal de l'IDIBELL i cap de la Unitat Funcional de Malaltia de Motoneurona de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Precisament Povedano va assistir al concert del passat 20 d'octubre.El concert solidari va anar a càrrec de la Kreismusikshule de Berlín. Dirigida per Volker Hühne, la formació va interpretar 'Hänsel i Gretel', de Humperdinck; i la 'Simfonia nº9', de Schubert.L'acte musical va estar patrocinat per Mémora, amb l'organització de la Cambra de Comerç de Reus, Fundación Mémora, la Unió de Botiguers de Reus i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Reus, l'Arxiprestat de Reus, l'Associació Swim for Ela i l'Associació de Concerts de Reus.