El Festival Memorimage celebra el centenari del cinema amateur i reivindica el valor de les imatges d'arxiu

Enguany, el festival s'inaugurarà el 8 de novembre amb la première del documental «Sang i salsa de tomàquet»

Actualitzada 30/10/2023 a les 12:14

Memorimage – Festival Internacional de Cinema de Reus presenta el programa de la divuitena edició, que se celebrarà del 8 a l'11 de novembre al Teatre Bartrina de Reus amb entrada gratuïta per a totes les sessions.



Per la directora artística del festival, Anna Petrus, el Memorimage reivindica un cop més el valor de les imatges d'arxiu tant per la seva vessant testimonial com per la seva capacitat de documentar la multiplicitat de perspectives subjacents a la realitat.Enguany, el festival s'inaugurarà el 8 de novembre amb la première del documental «Sang i salsa de tomàquet», sobre la vida i l'obra literària de Joan Perucho, amb la presència dels directors Julià Guillamón i Morrosko Vila-San Juan.Durant la cloenda, es projectaran tres curtmetratges que van participar als concursos de Cinema Amateur del Reus Deportiu als anys 60 i 70, en commemoració amb el centenari de la primera càmera en 16mm l'any 1923, la qual va permetre el sorgiment del cinema amateur. Les peces pertanyen a la col·lecció del CIMIR - Centre de la Imatge Mas Iglesias de Reus i són «En Apuros», «Trontolls locals» i «Desil·lusió». Juntament amb l'entrega de premis, a la nit de cloenda es podrà gaudir de l'actuació de la cantant i compositora tarragonina Anna d'Ivori.Daniel Recasens, regidor de Cultura i Política Lingüística de l'Ajuntament de Reus, ha explicat que «voldria posar en valor la cloenda, Joies del CIMIR, amb tres films diferents, i que formen part com el seu nom indica del Centre de la Imatge Mas Iglesias. Per nosaltres el Memorimage encaixa a la perfecció amb tota la tasca de recuperació de la memòria històrica i la documentació gràfica que es fa durant tot l'any al Centre de la Imatge Mas Iglesias. Creiem que ens ajuda a posar en valor i a donar visibilitat a una feina de formigueta que es fa al CIMIR».Seguint amb les seccions principals, a la Secció Oficial es projectarà »Cesária Évora», retrat de la famosa cantant capverdiana, que il·lustra la seva passió per la música i el seu compromís amb la llibertat del seu poble; «La Catedral», la història d'un monjo expulsat del seu monestir que s'obstina a construir un projecte monumental de forma autodidacta; «La Singla», la extraordinària i tràgica vida d'Antonia Singla, bailaora flamenca sorda nascuda al Somorrostro que durant els seixanta es va convertir en figura de culte a escala internacional; «Los Zuluagas», documental que relata el passat d'una família colombiana exiliada a Itàlia en el context de la guerrilla revolucionària; «Oblideu Tosquelles!», una mirada sobre la polièdrica personalitat del psiquiatra català Francesc Tosquelles, exiliat a França després de la Guerra Civil Espanyola, i finalment, «Tota una vida», el testimoni d'una parella de tercera edat que rememora l'amor viscut enmig d'una difícil situació que viuen a causa d'un diagnòstic l'Alzheimer.La Secció MemoriReus, dedicada al cinema amb imatges d'arxiu produït en el marc del Camp de Tarragona, presenta quatre llargmetratges d'històries compromeses amb la memòria històrica i el territori, tres d'ells estrenes mundials. «La llibreta del Dr. Gras» relata com les notes d'un metge de l'exèrcit republicà durant la Batalla de l'Ebre ha estat clau per iniciar una exhumació al mas de Santa Magdalena, a Móra d'Ebre; «Perseguint el “Granuja”, documenta el rastreig de l'aeronau abatuda de la Legió Còndor, apareguda el 1979 a la costa tarragonina, amb noves pistes que col·loquen a Robert Capa en el desentrellat del relat; «Rentadors i rentadores», retrat de les persones encarregades de rentar el barri del Carme de Reus, un equip de netejadors urbans de Catalunya que han sobreviscut al pas del temps , i «Una ciutat de mussols», una pel·lícula que recupera la veu de dotze persones que van protagonitzar l'obertura cap al col·lectiu LGTBIQ+ a Tarragona al final de la dictadura.La secció MemoriJove, que apropa el cinema documental al públic jove, comptarà amb sessions matinals per instituts on es projectaran «Anything for fame», «No callarem. Un film per la llibertat», «Rebellion» i «We met in virtual reality». Totes les sessions comptaran amb col·loquis en què els estudiants podran compartir impressions i dubtes amb les persones expertes convidades.Un cop finalitzada la present edició, el Memorimage Online oferirà el visionat de tres pel·lícules del MemoriReus d'enguany, accessibles del 13 al 19 de novembre mitjançant un registre gratuït a la plataforma digital del Memorimage.Consulteu el programa complet d'aquest festival AQUÍ