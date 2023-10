Centenars de persones es manifesten a la plaça Mercadal de Reus contra la pujada d'impostos

Els assistents a la protesta s'han dirigit a la plaça del Castell, on està situada la seu del PSC i, alguns d'ells, han llençat ous

«No pagarem», «dimissió», «mans a dalt, això és un robatori», «lladres» o «que s'abaixin el sou». Aquests són cinc dels càntics que s'han sentit ben fort al nucli històric de Reus i que han ressonat per balcons i terrasses. Centenars de persones s'han manifestat per protestar per la pujada d'impostos aprovada per l'Ajuntament de Reus.El cercle central de la plaça del Mercadal ha estat ple a vessar de gent llençant les seves proclames contra el Palau Municipal. S'han vist representants del sector de la restauració i del comerç –que, alhora, han aprofitat per queixar-se del nou model de mobilitat que entrarà en vigor a partir del 6 de novembre–, polítics que no formen part del govern municipal i ciutadans anònims.«Sandra (Guaita), Noemí (Llauradó), Dani (Rubio), us heu carregat Reus. RIP», s'ha pogut llegir en una de les pancartes alçades al cel, en forma de tomba, que jugava amb el festiu temps dei la situació econòmica i política. Passats uns 20 minuts de concentració, els manifestants s'han traslladat a la plaça del Castell, on hi ha la seu del PSC. «Baixa a parlar amb el poble, que no et vol, lladre!», cridaven els presents. Amb els nervis a flor de pell, alguns dels protestants han arribat a llençar ous contra la façana de l'edifici del local socialista. En veure que ningú responia als improperis, la manifestació ha finalitzat a les 21.15 hores.L'Ajuntament de Reus va aprovar en el ple de divendres els expedients de les ordenances fiscals que s'aplicaran el 2024. L'IBI, l'ICIO, les taxes de terrasses i de recollida de la brossa i el tribut del servei de grua i dipòsit municipal són alguns dels impostos que es veuran incrementats. Aprofitant la celebració del ple, professionals dels sectors de la restauració i el comerç ja van manifestar-se a les portes del Palau Municipal.