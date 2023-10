Adif dona llum verda al pas inferior urbà de l'estació de Reus-Bellissens

L'empresa estatal apunta que el 'Pas Ciutat' s'ha aprovat «sense canvis substancials respecte a la idea presentada al febrer»

Actualitzada 29/10/2023 a les 19:11

La futura estació de Reus-Bellissens ha completat una passa endavant més i ja ho té gairebé tot a punt per sortir a concurs públic. Adif ha aprovat recentment el projecte tècnic del pas inferior urbà, conegut com a Pas Ciutat, que unirà els barris meridionals amb el Campus Bellissens de la Universitat Rovira i Virgili, l'Hospital Sant Joan i el Tecnoparc. Malgrat les veus crítiques amb el túnel, procedents dels veïns i de la comunitat universitària, fonts d'Adif apunten que el document ha rebut llum verda «sense canvis substancials respecte a la idea presentada al febrer d'aquest any», si bé no han volgut entrar a detallar quines modificacions s'haurien aplicat.

Adif ja va aprovar a mitjan agost el projecte tècnic de l'Estació de Bellissens, tal com va avançar Diari Més. En aquests moments, l'empresa estatal està treballant «en els tràmits administratius necessaris» per a poder licitar conjuntament «les obres de l'estació i del pas inferior», tal com confirmen les fonts. Cal recordar que s'espera que els treballs tinguin un termini d'execució de quinze mesos i que l'objectiu és que l'equipament entri en funcionament el 2025. La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana en funcions, Raquel Sánchez, va apuntar durant la seva visita institucional a Reus el passat juny que es voldria publicar la licitació abans d'acabar el present any.

Precisament, l'Ajuntament de la capital del Baix Camp presentà la setmana passada el seu pla d'inversions per al 2024, aprovat inicialment en el ple celebrat divendres. Aquest document inclou una partida d'1,2 milions d'euros per a la construcció de l'Estació de Bellissens i el Pas Ciutat. Segons el conveni signat entre Adif i el consistori, l'administració pública local s'encarregarà del finançament del projecte del pas soterrat, de la seva execució, de la direcció d'obres –tot, pressupostat en uns 2 milions d'euros–, així com del seu manteniment i de part de les partides comunes. La directora general de Planificació, Estratègia i Projectes d'Adif, Montserrat Rallo, va mencionar al febrer que el disseny del pas inferior urbà, que s'integra amb l'estació i la ciutat amb una plaça i que permet l'entrada de llum natural, «és dels més potents per assegurar-se que no hi ha vandalisme».



1.450 viatgers diaris

L'Ajuntament, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Adif i la Generalitat de Catalunya van presentar al febrer el projecte de la futura estació ferroviària de Bellissens. La inversió global tindrà un cost d'11,5 milions d'euros. Es calcula que el baixador atendrà, d'inici, uns 1.450 viatgers diaris, una xifra que Adif preveu que es pugui duplicar en tres dècades.