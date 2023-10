Reus realitza l'arranjament dels camins de l'entorn del Cementiri General de Reus

La inversió en aquestes actuacions ha estat d'uns 6.000 euros

L'Ajuntament de Reus, a través de l'àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, ha portat a terme aquesta setmana l'arranjament dels camins de l'entorn del Cementiri Municipal de Reus.



En concret, s'ha intervingut en la rehabilitació del ferm amb compactació d'àrids i anivellat de diversos trams del camí del cementiri a la riera de l'Abeurada; de la riera a la urbanització Sant Joan i diversos solars com l'espai davant del magatzem de les Brigades Municipals.La inversió en aquestes actuacions ha estat d'uns 6.000 euros.El regidor responsable de l'àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, Daniel Rubio, ha explicat que «coincidint amb la festivitat de Tots Sants, l'època en que aquesta zona rep més afluència, s'ha aprofitat per deixar-ho tot enllestit per facilitar l'accés de vehicles i vianants a la zona».