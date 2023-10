Mario Basora pren possessió com a nou president de la Cambra de Comerç de Reus

Vol que la corporació sigui «més moderna, competitiva i referent»

Actualitzada 26/10/2023 a les 20:47

El plenari de la Cambra de Comerç de Reus va elegir ahir a Mario Basora com a nou president de la corporació. En el seu discurs, Basora afirmà que es posarà a treballar «avui mateix» amb l'objectiu de tenir «una Cambra cada cop més moderna, competitiva i referent al territori», així com continuar sent «una eina útil per al teixit empresarial i la societat».De fet, va apel·lar a les empreses presents als municipis de la jurisdicció a remar en una mateixa direcció. «El nostre èxit no depèn només del que fem a la Cambra, sinó del que faci el teixit empresarial i el seu conjunt. Us convido a unir-vos a aquest viatge», va expressar. En aquesta línia, va allargar la mà a la Generalitat de Catalunya i a la resta d'administracions públiques a treballar conjuntament per «atreure i consolidar inversions», posant com a exemple l'arribada de Lotte Energy Materials a Mont-roig del Camp. «Això no pot ser un fet aïllat», reblà.Basora també aprofità per assegurar que continuarà reclamant i defensant «les infraestructures necessàries que ens permetin connectar territoris» i demanà al Govern català que defineixi una Llei de Cambres «que ens permeti, per fi, comptar amb un marc regulador adaptat a les necessitats de l'actualitat juntament amb la necessitat de garantir-ne un adequat sistema estructural de finançament». Tampoc faltaren les paraules d'agraïment vers el president sortint, Jordi Just, per la seva «dedicació i bona feina en uns anys francament complicats».