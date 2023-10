La Generalitat tancarà la Residència ICASS de Reus per deficiències estructurals en l'immoble

Un centenar de persones es concentren davant de l'edifici i critiquen que el departament no tingui una solució clara

Actualitzada 27/10/2023 a les 14:49

El secretari general del departament de Drets Socials, Oriol Amorós, s'ha reunit aquest divendres amb el comitè d'empresa, els treballadors i els familiars dels usuaris de la Residència de Gent Gran de Reus per anunciar-los el tancament «preventiu» de l'immoble per deficiències estructurals, tal com va avançar el Diari Més.Els sindicats han titllat de «temerari» que se'ls hagi notificat la decisió sense tenir una solució clara. Tot i que el departament s'ha compromès a reubicar els residents i la plantilla, des de CCOO han subratllat que «no hi ha certeses» fins que no hi hagi un acord per escrit. Durant la reunió, més d'un centenar de persones s'han concentrat a les portes de la residència amb la voluntat d'evitar el tancament.