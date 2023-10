L'Ajuntament de Reus no presenta escrit d'acusació per Shirota en la pròrroga

El consistori continua analitzant el cas amb els seus serveis jurídics i no descarta intervenir en un altre moment processal

L'Ajuntament de Reus no va presentar escrit d'acusació pel cas Shirota durant el termini que s'havia establert de pròrroga. El jutge va concedir una ampliació de tres mesos per presentar els escrits, les peticions de sobreseïment, les sol·licituds d'obrir noves diligències o fer les actuacions processals que es consideressin oportunes, establint el 9 de setembre com a nova data límit. En aquests moments, el consistori continua analitzant el cas amb els seus serveis jurídics.Fonts municipals afirmen que l'Ajuntament «està estudiant» la qüestió i que el 9 de setembre «no era el darrer moment processal» per presentar l'escrit d'acusació. Així mateix, no descarten que s'intervingui en un altre punt del procediment. «En el moment oportú, s'analitzarà el tema», asseguren. Cal recordar que el consistori va designar un nou advocat a la primavera per portar el cas i va sol·licitar una extensió de la data límit perquè pogués estudiar la documentació en profunditat i analitzar amb calma la situació, abans de prendre una decisió sobre quines accions processals dur a terme.El termini establert originalment, el 9 de juny, se situava a tan sols vuit dies de la constitució dels ajuntaments després de les eleccions municipals. Amb l'executiu sortint en funcions, podria haver-se considerat també que era més convenient que fos el nou govern, encapçalat per Sandra Guaita, l'encarregat de determinar la línia d'actuació, atès que, en el cas, estan acusades persones vinculades amb els tres partits més votats en els comicis, com són l'exalcalde Lluís Miquel Pérez o els aleshores regidors socialistes Teresa Pallarès –actual portaveu del grup municipal de Junts– i Joan Anton Verge –qui va ser número 8 de la candidatura d'ERC el 28 de maig–.Per la seva banda, la CUP sí que va presentar escrit d'acusació contra els 18 investigats. Els cupaires demanen penes de presó d'entre dos i sis anys i mig i una inhabilitació per als màxims responsables d'Innova i els regidors que van acordar, el 2007, que l'Ajuntament avalés la constitució de l'empresa Shirota Functional Foods per un valor de tres milions d'euros. Per a alguns d'ells, també els sol·licita una sanció econòmica.El magistrat tancà al març la fase d'instrucció amb 18 investigats. El jutge aprecià indicis de delictes contra l'administració pública i blanqueig de capitals per als polítics i els exdirectius del conglomerat Innova. La interlocutòria manté que, el 29 de febrer del 2008, la Junta General d'Innova va atorgar un «suport financer a Shirota», que «implicava que Innova era fiador de Shirota per 3 milions d'euros». El jutge observà «obscurantisme en tota l'operació».