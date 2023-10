Detinguts quatre homes que volien robar en una de les naus de Reus on s'havia desmantellat una plantació de marihuana

Els agents els van enxampar quan intentaven apropiar-se del material elèctric intervingut prèviament

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous quatre homes com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força a la nau situada al carrer Rovira i Virgili de Reus on hores abans els agents havien desmantellat una plantació de marihuana. Pels volts de dos quarts d'onze de la nit, una de les patrulles que vigilava la zona on s'havia detectat el cultiu va detectar una porta d'accés amb el cadenat trencat. En fer comprovacions van enxampar 'in fraganti' quatre homes d'entre 22 i 45 anys que pretenien robar el material elèctric intervingut a l'interior. Els mossos també els van intervenir la furgoneta que utilitzaven. Els arrestats acumulen una trentena d'antecedents policials i passaran a disposició judicial en les pròximes hores.



Aquesta nau és la segona del polígon Agroreus on els Mossos d'Esquadra van intervenir plantacions de marihuana aquest dijous. Hi van detectar un cultiu de grans dimensions amb un sistema elèctric sofisticat. A l'hangar s'hi va detectar un elevat consum de fluid elèctric equivalent al consum aproximat de 60 habitatges. A més, van detenir dues persones com a responsables de la instal·lació, un dels quals va haver de ser atès pel SEM en caure del sostre de la nau quan intentava escapar-se dels policies.El primer operatiu va ser al matí al carrer dels Castillejos. La investigació es va iniciar després que la unitat de prevenció de seguretat ciutadana dels Mossos detectessin un elevat consum diari d'electricitat en aquesta nau, que equivaldria al d'unes 130 llars, i trobés indicis de que l'activitat que s'hi duia a terme no coincidia amb la declarada. Les dues plantacions no estarien relacionades entre elles.