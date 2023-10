Concentració davant l'ICASS per protestar davant el possible tancament de la residència

Familiars i treballadors del centre s'han unit per fer força davant de la possible decisió de la Generalitat

Actualitzada 27/10/2023 a les 13:01

Un bon grapat de veïns de Reus s'han concentrat, aquest matí, davant de la Residència i Centre de Dia de Gent Gran de Reus, per protestar davant el possible tancament de l'equipament.Aquesta residència és l'única pública de tota la ciutat i treballadors i familiars s'han unit per fer força davant del temor a un possible tancament que s'estaria plantejant des de la Generalitat de Catalunya.Rocío Artigas, supervisora de cuina de la residència, ja va avisar que «estem decidits a fer tot el soroll possible» per dues raons principals: la llista d'espera que hi ha per entrar a les residències i l'estabilitat dels treballadors va comentar a Diari Més.