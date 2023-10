La construcció tem una «baixada de feina» per la pujada dels impostos

Les previsions del gremi per al 2024 «no són bones» perquè la gent s'ho haurà de pensar més abans de comprar-se un pis

Actualitzada 22/10/2023 a les 19:57

La pujada d'impostos que l'Ajuntament de Reus va anunciar el passat dijous ha estat entomada com un cop pel sector de la construcció. Especialment dur és el jab de l'increment de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), d'un 45,45%. El president del Gremi de la Construcció del Baix Camp, Antoni Sentís, expressa que es tracta d'una «mala notícia» i que, en conseqüència, les previsions per al 2024 «no són bones». Afirma que les obres que, en aquests moments, estan en marxa «continuaran igual», «però tot el que s'hagi de començar, la gent s'ho pensarà més abans de decidir-se, i això pot provocar una baixada de feina per part nostra».

Sentís recorda que l'increment del preu de les matèries primeres i la pujada dels tipus d'interès viscudes durant la primera meitat del present any «van frenar una mica les vendes de pisos». «La gent és més reticent, s'ho pensa abans de demanar un crèdit, perquè la quota mensual ha pujat i no són unes condicions tan favorables», reflexiona. A hores d'ara, assegura que «no anem malament de feina, però aquesta és justeta, ja que hem notat la frenada tot l'any». «Pensem que ara ho notarem més», prediu.

Al sector de la construcció, l'afectarà directament el creixement de dues taxes, com són l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) i l'ICIO. Amb tot, Sentís apunta que la població també ha de fer front a altres factors externs, com la pujada de la taxa de la recollida de la brossa o del cost general de la cistella de la compra. «Són diners i, a la butxaca de la gent, afectarà», comenta, tot afegint que els ciutadans «s'ho pensaran més i afinaran més els números abans de començar unes obres». «Només ens faltava això per acabar-ho de rematar o, almenys, la por és aquesta», conclou.

A banda del Gremi de la Construcció, algunes entitats veïnals estan debatent la possibilitat d'organitzar algun acte els dies previs al ple de divendres, en què es preveu que s'aprovin les ordenances fiscals i els pressupostos per al 2024, per protestar per una «pujada tan bèstia».

Les noves ordenances fiscals

L'IBI (12,5%), l'ICIO (45,45%), la zona blava (10%) o les taxes de la recollida de residus (14%), de terrasses (40%), de guals (40%) o de la grua i el dipòsit municipal (64%) són algunes de les ordenances que es veuran incrementades el pròxim any. El regidor d'Hisenda, Manel Muñoz, va explicar que són mesures necessàries per adaptar-se a la realitat socioeconòmica, per evitar que alguns serveis siguin deficitaris i per cobrir unes «necessitats de finançament» que inclouen l'augment del sou dels treballadors municipals o la millora de la neteja viària.