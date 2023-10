Ja es pot sol·licitar l'autorització per circular pel centre de Reus

L'Ajuntament iniciarà en període de prova la reordenació del trànsit als carrers del centre a partir del 6 de novembre

Actualitzada 23/10/2023 a les 12:51

L'Ajuntament de Reus iniciarà en període de prova la reordenació del trànsit als carrers del centre a partir del 6 de novembre. Les proves està previst que s'allarguin fins el 31 de gener. Els usuaris autoritzats pels carrers amb circulació limitada ja poden sol·licitar la corresponent autorització a partir d'aquest dilluns, 23 d'octubre, presencialment, a través de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, o telemàticament a través del web reus.cat



Com es regularà l'accés?

Com sol·licitar l'autorització d'accés?

Sol·licitud temporal, que es pot sol·licitar per via telemàtica a l'enllaç: https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/52160

Sol·licitud de llarga durada, que es pot sol·licitar per via telemàtica a l'enllaç: https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/52162

La reordenació del trànsit s'emmarca en el desplegament de les polítiques municipals de mobilitat sostenible i de pacificació del trànsit i, en conseqüència, de la millora dels nivells de qualitat de l'aire, soroll i salut de la ciutadania. En aquest sentit, la reordenació fa compatible les noves directrius de mobilitat sostenible amb les necessitats de residents i activitats comercials de la zona.La circulació de qualsevol tipus de vehicle pel centre estarà limitada a una velocitat màxima de 10km/h i la prioritat sempre serà del vianant.Els canvis suposen una evolució a partir de l'experiència consolidada als carrers de Llovera i Monterols o la plaça del Mercadal on ja s'aplica la regulació del trànsit per franges horàries des de fa anys.En les franges horàries definides podran accedir al centre els vehicles que disposin de l'autorització municipal. No serà necessari exhibir cap distintiu en el vehicle ja que l'accés es farà de forma automatitzada mitjançant lectors de matrícules donades d'alta al sistema. Els punts d'accés compten amb lector de matrícula, pilona automàtica i intèrfon connectat amb el centre de control per resoldre possibles incidències.L'Ajuntament ja ha activat el tràmit per tal que les persones usuàries puguin sol·licitar l'autorització d'accés. La sol·licitud es pot fer via telemàtica o presencialment a de l'Oficina d'Atenció Ciutadana. S'han establerts dues modalitats d'autoritzacions:

Autoritzacions d'ofici

En aquells casos que l'Ajuntament ja disposa d'ofici de les dades que acrediten que es compleixen els requisits per ser beneficiari del permís, les persones usuàries no caldrà que facin el tràmit ja que les dades s'incorporaran automàticament a la base de dades de vehicles autoritzats.



Qui podrà disposar d'autorització d'accés?

L'Ajuntament ha establert els criteris per concedir les autoritzacions. Tanmateix, durant el període de prova se n'avaluarà el funcionament per si cal fer-hi modificacions.

No cal sol·licitar autorització, la tramita l'Ajuntament d'ofici: Persones empadronades a la zona que son titulars d'un vehicle que paga l'impost de vehicles a Reus. Vehicles de serveis públics i taxis. Vehicles de serveis d'emergències. Vehicles de serveis sanitaris.

Cal sol·licitar autorització de llarga durada: Persones empadronades a la zona que son titulars de vehicles que paguen l'impost de vehicles fora de Reus. Persones propietàries o llogateres d'un pàrquing a la zona. Familiar de persones d'edat avançada residents a la zona (70 anys). Persones amb mobilitat reduïda.

Cal sol·licitar autorització temporal: Clients d'hotels o d'allotjament turístics a la zona. En casos puntuals de realització d'activitats o obres a la zona.

Tipologia de carrers per franges horàries

La reordenació del trànsit estén a altres carrers del centre la regulació d'accés de vehicles per franges horàries que des de fa anys ja és vigent, entre altres vials, a la plaça del Mercadal. S'estableix tres tipologia de carrers:

Carrers de circulació oberta les 24 hores del dia a tot tipus de vehicles.

Carrers d'alta intensitat de vianants. Circulació oberta les 24 hores del dia a vehicles autoritzats, d'emergència i serveis públics; i oberta a tot tipus de vehicles de 2:00 a 11:00h.

Carrers de menor intensitat de vianants Circulació oberta les 24 hores del dia a vehicles autoritzats, d'emergències, serveis públics, bicicletes i vehicles de mobilitat personal; i oberta a tot tipus de vehicles de 2:00 a 11:00h.

Portes d'accés

Les entrades autoritzades en vehicle al nucli antic es podran fer per 6 punts d'accés, els quals es controlen amb càmeres de lectura de matrícules, pilona automàtica i intèrfon amb el centre de control de la Guàrdia Urbana:

Plaça de Catalunya amb raval de Santa Anna.

Carrer de la Mar amb carrer de l'Hospital.

Raval de Santa Anna amb carrer de Santa Anna.

Carrer de Santa Anna amb Carrer Selva del Camp.

Carrer Salvador Espriu.

Carrer Sant Llorenç amb plaça de Prim.

Correu d'informació

L'Ajuntament de Reus posa a disposició de la ciutadania el correu electrònic mobilitat@reus.cat i el número de telèfon 977010068 per sol·licitar informació sobre el sistema de circulació i la sol·licitud de les autoritzacions.

Prova pilot

El 6 de novembre l'Ajuntament posarà en marxa la reordenació del trànsit en fase de proves. Les proves s'allargaran fins el 31 de gener. Durant aquest temps es reforçarà la presència d'agents de la Guàrdia Urbana als punts d'accés al centre per informar els usuaris.



Consulta més informació AQUÍ.