El teatre gestual i el moviment encisen Reus amb el Festival COS

Els teatres Fortuny i Bartrina, la plaça Mercadal, el Castell del Cambrer i la Palma han acollit espectacles en què la paraula no era la protagonista

Actualitzada 22/10/2023 a les 20:32

L'Hotel Flamingo fa anys que va viure la seva època daurada. Avui dia, les escales no tenen barana, l'ascensor està avariat, el restaurant està tancat després d'una intoxicació, el jacuzzi no té aigua i la llum va i ve. És un espai perfecte per a desconnectar: el wifi no funciona. Un recepcionista i dos grums esperen rere el taulell que algun client, un de sol, arribi per allotjar-s'hi durant una nit. Aquesta és la premissa de l'homenatge que Clownic va dedicar ahir a uns referents del teatre gestual com són Tricicle. El Teatre Fortuny estava fins a la bandera, amb gairebé totes les cadires ocupades fins al tercer pis, per gaudir d'un xou que prometia riure cada deu segons.

«Aquest és més divertit que el d'ahir», comentava una nena amb el seu pare contemplant les desventures d'Hotel Flamingo. I és que no tot era comèdia. Reus ha acollit aquest cap de setmana el Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual, el COS, un referent de les arts escèniques en què la boca, el discurs, el diàleg, no són els protagonistes. Ironia, surrealisme, humor, dolor, pèrdua, poesia, intimitat, seducció, sensibilitat, bogeria. Moltes eren les emocions que es van poder sentir al llarg dels tres dies, una per a cada estat d'ànim. Era com si els personatges del film Del revés s'estiguessin presentant al públic de Reus en els grans escenaris dels teatres Fortuny i Bartrina, però també en racons com el Castell del Cambrer i la Palma, o a l'aire lliure, a les portes del Palau Municipal. Va arribar el moment de gaudir en la seva plenitud de Sota el ventre de la tortuga, espectacle guanyador, en la categoria performance, dels Premis Òrbita 2022.

La hilaritat de Clownic contrastà ahir amb els records amagats de Totes les, un compendi de memòries a través d'objectes personals, relatades per Meritxell P. Galbany, i amb el viatge en la recerca d'un mateix d'Identitario, de la Coordinadora d'Escoles de Dansa Autoritzades de Reus.