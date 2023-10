La celebració va servir per a donar a conèixer aquest fruit sec, i reivindicar la importància que té la pagesia a Tarragona

Actualitzada 22/10/2023 a les 13:10

La celebració de la segona Festa de l'Avellana, organitzada ahir per la DOP Avellana de Reus, ha estat un èxit de participació de públic. L'activitat va servir per a donar a conèixer aquest fruit sec, i reivindicar la importància que té la pagesia a Tarragona.Des de pimera hora del matí, el jardí de l'Estació Enològica de Reus va acollir diverses activitats adreçades a públics diversos. Tallers infantils per als més petits, showcookingsi el tast de vermut i avellanes per als adults. Tot plegat es van complementar amb la presència de diverses parades de venda de productes DOP fets amb avellana de la DOP Avellana de Reus.Al migdia, també per a tots els públics, va haver-hi l'actuació del bestiari tradicional relacionat amb l'avellana, com ara el Ball de Cercolets, el Diabló i les Grifolles de la Selva del Camp, la Zauzera Prina del Morell o l'actuació musical dels Vitxets de Reus.A la tarda va arribar el lliurament dels Premis DOP Avellana de Reus, que es concedeixen en les categories de Comunicació, Empresa i Innovació, Científic, Turisme i Gastronomia. Aquests reconeixements distingeixen les persones i empreses que contribueixen a la difusió i divulgació del sector de l'avellana en tots els seus àmbits i apropen aquest producte a la ciutadania.L'entrega va comptar amb la presència del Delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona, Àngel Xifré; la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó; l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, junt amb altres representants institucionals; i el periodista Xavier Graset, encarregat de presentar l'acte i fer pujar a tots i cadascun dels guanyadors.Enguany, en aquesta segona edició dels Premis DOP Avellana de Reus, en la categoria de Turisme i Gastronomia, la guanyadora ha estat la professora i escriptora Fina Anglès. En l'àmbit de l'Empresa i Innovació el Premi DOP Avellana de Reus el reconeixement ha estat per al Forn Sistaré. El Premi en la categoria d'àmbit Científic se li ha atorgat a Joan Gamundi, perit agrari i especialista en el cultiu de l'avellaner. El de comunicació se li ha concedit a la cuinera i escriptora reusenca Mariona Quadrada, i finalment s'ha lliurat una Menció Honorifica al grup de rock català Els Pets per la seva cançó Menja avellanes, publicada per primer cop el 1992.La presidenta de la DOP Avellana de Reus, Ester Gomis, va fer una diagnosi del sector durant la seva intervenció explicant que enguany, per la sequera, s'han perdut moltes hectàrees d'avellaners que es tardarà una set anys a recuperar-los. En aquest sentit, va recordar que «al Camp de Tarragona hi ha prou aigua que, si es recicla, pot salvar al sector, perquè ningú ha d'oblidar que la gestió de l'aigua és responsabilitat nostra».Gomis també va fer esment al fet que la base de l'agricultura i la pagesia es fonamenti en quatre punts que són la terra, l'aigua i el preu, afegint que aquest ja era un problema i que ara també falla l'aigua, un fet que posa molt en perill a tot el sector i als qui en depenen de la seva producció.