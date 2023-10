La vuitena edició de la Casa d'oficis de Creació i producció audiovisual clou amb la presentació dels projectes finals

Ambdós tenen com a eix comú la gestió energètica a Reus des del segle XIX fins a l'actualitat

Actualitzada 21/10/2023 a les 12:54

L'acte de cloenda de la vuitena Casa d'Oficis de Creació i producció audiovisual de Mas Carandell va tenir lloc al Centre d'Art Cal Massó el passat dijous a la tarda. Durant l'esdeveniment,presidit per l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, es va oferir una mostra dels treballs desenvolupats per l'alumnat al llarg del darrer any de formació i treball.

El pes de la sessió, però, va recaure en la presentació dels dos projectes finals, creats pels nois i noies de cadascuna de les especialitats de formació, Creació de continguts audiovisuals i Creació d'entorns o efectes visuals per a videojocs. Ambdós projectes han tingut com a eix comú, la gestió energètica a Reus des del segle XIX fins a l'actualitat.

Pel que fa a l'especialitat d'audiovisuals, es va preparar una ficció que sota el títol De la llum al fanal, que relata la història de dos joves de Reus que veuen interrompuda la seva vida quotidiana al rebre una proposta per col·laborar en la difusió d'un nou projecte municipal, Reus Energia. La seva immersió imprevista en el món de la gestió energètica es veurà alterada per l'aparició d'un personatge del s. XIX, donant lloc a l'inici d'una aventura.

Per la seva part, l'especialitat de videojocs, va presentar un videojoc que recrea la Fàbrica de Gas Reusense. La demo permet viatjar enrere en el temps per experimentar la vida d'un treballador del torn de nit de l'antiga fàbrica de gas. La recreació de la factoria ha estat possible gràcies a les imatges del CIMIR emprades com a referència, les quals han permès captar fins al més mínim detall, garantint la immersió al passat històric més autèntic a les persones jugadores.

El lliurament de diplomes als participants de la Casa d'Oficis i les paraules que l'alcaldessa de Reus va adreçar als joves van posar el punt final a la cloenda del programa formatiu.

La preinscripció a la nova Casa d'Oficis de Mas Carandell, prevista d'iniciar al novembre, ja és oberta. Per participar cal tenir de 16 a 29 anys, estar en atur, disposar de Graduat en ESO, Batxillerat o un Cicle formatiu de grau mitjà, i residir a Reus, preferentment als barris del Carme, La Immaculada i Sol i Vista.



La Casa d'Oficis de Creació i producció audiovisual és una acció subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i cofinançada pel Ministerio de Trabajo y Economía Social - Servicio Público de Empleo Estatal, en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris.