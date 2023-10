L'entrada es gratuïta, i les donacions que es facin serviran per donar suport a la tasca de l'ONG Born to Learn a Tanzània

Actualitzada 21/10/2023 a les 11:41

El primer concert solidari de la Mint Valley Wishes: Música sense fronteres per l'educació a Tanzània, organitzat per l'artista Paloma del Brío amb el suport de l'ONG Born to Learn, tindrà lloc el pròxim dissabte 28 d'octubre a les 19.30 hores al Jardí de la Casa Rull, a Reus. Les entrades son gratuïtes i es poden reservar a través del número 660 225 433 L'objectiu de l'esdeveniment és recaptar fons per donar suport a la tasca de l'ONG Born to Learn, que treballa per ajudar els nens i joves de Tanzània a tenir accés a l'educació.«És molt important una involucració activa«, afirma Paloma del Brío. «Amb aquest concert vull contribuir a millorar la vida dels nens i joves de Tanzània, que tenen moltes dificultats per accedir a l'educació», remarca.Born to Learn és una ONG, fundada per Samantha Peñalver, que treballa a Tanzània per construir escoles, formar professors i distribuir material escolar a infants i joves de recursos escassos. L'organització ha ajudat més de 10.000 nens a Tanzània a tenir accés a l'educació.