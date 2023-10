Reus presenta el pressupost pel 2024 amb un increment de l'IBI del 12,5%

El pressupost municipal consolidat s'incrementa un 11,49% i arriba als 217 MEUR

Actualitzada 19/10/2023 a les 15:43

Els expedients de pressupostos i d'ordenances fiscals que el Govern de Reus portarà a votació del Ple de l'Ajuntament del proper divendres 27 d'octubre, estableixen increment de més del 12% en l'IBI i, segons han apuntat des del govern reusenc, «l'ampliació, millora i creació de nous serveis municipals, amb un esforç inversor històric i amb una reducció de l'endeutament».L'Ajuntament de Reus presentarà un pressupost de 148,9 milions d'euros, als quals caldrà afegir els corresponents a l'organismes municipals (10,1 milions) i empreses municipals (77,3 milions d'euros). D'aquesta manera, el pressupost municipal consolidad pujarà a un total de 217.816.511 euros, és a dir un increment de l'11,4% respecte de l'exercici actual.Aquests increments, han apuntat des de l'equip de govern, estan marcats per necessitats de finançament obligades pel context econòmic i «per compromisos prèviament adquirits, així com per voluntat del govern de millorar i crear nous serveis públics».Destaca que per quadrar els comptes municipals s'han planificat increment importants. És el cas de l'IBI, que s'incrementarà un 12,5%, «d'acord a la necessitat d'actualització d'acord a l'IPC», indiquen. Per la seva banda, la taxa de recollida domiciliària de residus experimentarà un increment del 14%. La justificació municipal, en aquest cas, és l'adequació per «l'obligació legal de l'equilibri financer del servei».