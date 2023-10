Desnonada una dona d'un pis de Reus perquè la propietat, l'empresa Teixidó, no li renova el contracte

Lucía s'hauria ofert a pagar una quota mensual superior, així com avançar la totalitat d'un any sencer

Actualitzada 20/10/2023 a les 16:55

Solució temporal

Quatre desnonaments en una setmana

Hores abans, el Sindicat d'Habitatge s'ha mobilitzat per un altre desnonament a Reus, que afectava una família amb un nen de dos anys. En aquest cas, la justícia ha decidit aturar-lo. De fet, en l'última setmana, han estat quatre els llançaments que han tingut lloc a la capital del Baix Camp. D'aquests, només un s'ha acabat executant.

La versió de l'empresa Teixidó

Una veïna de Reus ha estat desnonada del pis on ha estat vivint des del 2014 per finalització del contracte. Segons han explicat des del Sindicat d'Habitatge de Reus, l'any 2019, l'empresa Teixidó, propietària de l'immoble, hauria notificat a la Lucía que no li renovaria el contracte, tot i que ella s'hauria ofert a pagar una quota mensual superior, així com avançar la totalitat d'un any sencer.Després de tres intents, aquest divendres l'han fet fora de casa. Un cop al carrer, la Lucía, acompanyada d'una vintena de persones, s'ha desplaçat fins a l'Ajuntament per exigir una solució. El consistori s'ha compromès a pagar-li l'estada en un hostal durant una setmana, així com obrir una taula de negociació amb l'empresa Teixidó.«Jo l'únic que vull és pagar i tenir una vida normal», ha afirmat la Lucía a l'ACN, minuts abans que arribés la comitiva judicial al pis. Segons ha assegurat, la propietària de l'immoble va notificar-li l'any 2019 que no li renovaria el contracte de lloguer, perquè «no tenia feina i vivia amb animals». Una situació que, segons l'afectada, coneixien des del 2014, quan va entrar a viure-hi.Des de llavors, han estat quatre els intents de desnonament que ha viscut la Lucía. En els tres primers, la justícia va aturar-los en considerar que es tractava d'una persona vulnerable. En aquest quart, la comitiva judicial ha tirat endavant el llançament, argumentant que l'empresa propietària hauria ofert a l'afectada un habitatge social a Riudecols (Baix Camp). Una postura que han criticat des del Sindicat d'Habitatge de Reus, ja que consideren que «no és una oferta vàlida», perquè «l'enviaven a un altre municipi, amb el risc de perdre la feina».Des del sindicat, també han denunciat que l'empresa Teixidó reclami a la Lucía els diners de tots els mesos impagats des del 2019, quan es fa posar fi al contracte. «En comptes de donar-li un lloguer social, li reclamen deu vegades més del que hauria hagut de pagar durant aquests anys», ha denunciat el Guillem, un dels membres de la plataforma.Després d'executar-se el desnonament, on s'han viscut moments de tensió entre els Mossos d'Esquadra i la vintena de persones que s'han concentrat a les portes de l'immoble, el Sindicat d'Habitatge de Reus s'ha reunit amb la regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Reus, Anabel Martínez, per exigir una solució immediata.Finalment, Martínez s'ha compromès a pagar-li a la Lucía l'estada en un hostal durant una setmana, així com obrir una taula de negociació amb l'empresa Teixidó «per poder parlar amb claredat de quines són les solucions, les alternatives i les responsabilitats davant d'aquesta situació», tal com ha exposat un dels membres del sindicat.Fonts properes a l'empresa, argumenten que la inquilina hauria comés diversos impagaments i, quan des de la propietat se li hauria oferit poder canviar l'immoble per algun altre més barat, sempre s'hi va negar.