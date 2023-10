Aturen un desnonament a Reus

El Sindicat d'Habitatge de Reus vol evitar-ne un altre al Passeig Prim

20/10/2023

✊Primera victòria del matí!



DESNONAMENT ATURAT



Els jutjats ho sabien des d'ahir, han esperat fins a últim moment a comunicar-ho jugant amb el patiment de la Habiba i de totes!#ForçaSindicat pic.twitter.com/MYETBCDdz1 — Sindicat d'Habitatge de Reus (@SHabitatgeReus) October 20, 2023

Finalment, la justícia ha aturat, provisionalment, un desnonament que s'havia programat aquest matí a les 9:30 hores al carrer Constantí, 13 de Reus. Segons el Sindicat d'Habitatge de Reus, l'entitat propietària volia recuperar l'immoble en el qual vivia una família, però, finalment, pocs minuts abans del procediment, s'ha notificat que s'ha aturat el desnonament.No és l'última actuació del grup sindical programada per avui. Ara, els seus membres es desplaçaran al Passeig del Prim, 30, on, segons l'organització, està programat un nou desnonament d'una veïna.Acusen directament la família propietària d'una popular cadena d'òptiques de la ciutat, i, per això, s'han concentrat davant d'aquest establiment per protestar per aquesta situació, tractar de negociar i aturar el desnonament.