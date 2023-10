La ciutadania de Reus demana que hi hagi descomptes per a utilitzar la Ganxeta

El consistori tindrà en compte les aportacions per a futures revisions de l'ordenança

Actualitzada 18/10/2023 a les 21:49

L'Ajuntament de Reus va engegar al setembre una consulta pública per incorporar l'opinió de la ciutadania i de les organitzacions a l'elaboració de l'ordenança reguladora de la prestació del servei de bicicleta compartida, que està previst que passi pel ple divendres 27 en una sessió dedicada a ordenances i pressupostos. La disconformitat amb les tarifes anunciades –d'1 euro al dia o 9 euros al mes– ha centrat més de la meitat de les deu propostes fetes arribar per la població. En concret, diverses persones demanen que s'apliquin descomptes o, directament, que el servei sigui gratuït.Per exemple, els ciutadans suggereixen que s'aprovi una tarifa anual reduïda que promogui l'ús habitual entre els residents. Altres idees són aplicar reduccions del preu segons els quilòmetres que es recorrin o que els usuaris dels pàrquings públics més allunyats del centre tinguin dret a moure's amb la Ganxeta sense cost addicional, mitjançant el tiquet de l'estacionament. Fins i tot, es planteja establir un acord amb el teixit comercial per obtenir vals de descompte per emprar el servei o que aquest sigui gratuït per qui pagui l'impost de circulació a Reus.Amb tot, l'opció amb més suports entre els participants de la consulta assenyala directament que el servei de bicicleta compartida ha de ser gratuït perquè «la ciutadania desconeix totalment l'interès d'una mobilitat sostenible a Reus». L'usuari impulsor de la proposta considera que «no es pot cobrar per un servei inacabat, amb carrils deficients i tallats al llarg de només una part de la ciutat». «No es pot cobrar per un servei públic sense uns mínims de qualitat», conclou.Altres internautes pensen que hi hauria d'haver més estacions al voltant de les escoles, que cada estació hauria de tenir menys ancoratges, cosa que facilitaria que se n'instal·lin a més punts, que el servei no ha de dependre exclusivament d'una aplicació mòbil i que s'hauria de disposar de models assistits. Així mateix, es reclama que els representants polítics emprin habitualment aquest mitjà de transport per «donar seguretat» als ciutadans.L'empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis ha emès un informe de resposta en què afirma que les tarifes «s'han proposat en funció d'un estudi de viabilitat econòmica» i que «les bonificacions poden alterar aquest resultat», però afegeix que tindrà en compte les observacions efectuades «per a futures revisions». Respecte del desconeixement per part de la població, s'especifica que «es portarà a terme una campanya informativa prèvia a l'inici del servei» i que s'activarà una pàgina web «amb tota la informació».