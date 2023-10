El PAM planteja 399 accions amb l'objectiu de «transformar Reus»

El Pla d'Acció Municipal 2023-27 se centra en tres eixos: les persones, la promoció econòmica i la ciutat verda i sostenible

Actualitzada 18/10/2023 a les 21:04

Garantir el benestar

Potenciar el teixit empresarial

La renaturalització

L'Ajuntament de Reus va presentar ahir un primer esborrany del Pla d'Acció Municipal, el full de ruta que determinarà les línies d'actuació durant els quatre anys de mandat i que ha de permetre «transformar la ciutat», en paraules de l'alcaldessa, Sandra Guaita. El document, que inclou 399 accions, s'estructura a través de tres eixos principals: les persones com a centre de totes les polítiques, la promoció econòmica basada en el coneixement i la innovació i la ciutat verda i sostenible.Tot i centrar-se en els eixos i la planificació estratègica, en lloc de parlar de projectes concrets –es reserven per al pla d'inversions–, l'equip de govern municipal avançà ahir algunes de les accions que té previst executar en els quatre anys que té al davant, com són transformar l'àrea del Tecnoparc en un districte tecnològic i de coneixement, promoure un nou centre de base científica i tecnològica –un CEPID 2–, potenciar el turisme esportiu, crear un servei d'atenció i orientació a la salut mental, impulsar la construcció del pavelló del Molinet –amb dotació pressupostària per al 2024–, impulsar la Casa de la Festa o elaborar un pla de gestió de residus municipal, que se sumen a idees ja plantejades com renovar el Gaudí Centre, dibuixar un eix al carrer Astorga o edificar una nova escola bressol. Així mateix, el text es complementarà amb un procés participatiu que ahir mateix va donar el tret de sortida, amb l'audiència pública del PAM al Centre Cívic Llevant.Els dies 23, 24 i 25 d'octubre, diferents centres cívics de la ciutat acolliran tres tallers que serviran per debatre amb la població cada un dels tres eixos vertebrals del document. Serà aleshores que els assistents podran fer aportacions de «les necessitats i els sectors que no s'hagin tingut en compte», segons la regidora de Participació, Montserrat Flores. Les propostes es recopilaran i seran sotmeses a votació a través de la pàgina web, entre el 2 i el 16 de novembre. Cada persona podrà escollir un màxim de dues iniciatives per bloc. Les que rebin més suports, un cop validades pels tècnics municipals, seran incloses al Pla d'Acció Municipal. Així mateix, sortiran al carrer punts d'interacció mòbil per a votar de forma presencial.Guaita va remarcar que les polítiques d'habitatge i l'atenció a la gent gran seran dues de les prioritats del govern. En el primer assumpte, esmentà que es promourà la regeneració urbana del barri Fortuny i que s'estudiarà la rehabilitació de l'antiga caserna de la Guàrdia Urbana per destinar-la a l'habitatge social o a acollir algun servei municipal.Pel que fa a les persones d'edat avançada, es buscarà dissenyar pisos amb serveis adaptats a les seves necessitats i es treballarà per combatre la soledat no desitjada. També afirmà que es donarà continuïtat i s'incrementarà «un compromís que ve de l'anterior govern», com és el reforç de la seguretat, i plantejà que no només augmentarà el nombre d'agents de la plantilla de la Guàrdia Urbana, sinó que es volen ampliar les unitats. A més, es vol «ficar força i inversions» en l'educació, facilitar l'urbanisme feminista i treballar en polítiques d'igualtat.En l'àmbit del creixement econòmic, la primera tinent d'Alcaldia, Noemí Llauradó, comentà que s'ha de facilitar l'activitat empresarial, no només de grans companyies, sinó també de pimes i d'autònoms. Addicionalment, esmentà que s'ha detectat que els sectors agroalimentari, de la nutrició i la salut, tecnològic i energètic són estratègics i cal efectuar accions per dinamitzar-los. Per aconseguir-ho, planteja que hi hagi una relació més fluida entre universitat, empresa i comerç per teixir complicitats i transferir coneixements. També, la potenciació de fires i esdeveniments vinculats a sectors com la mobilitat o el turisme i la promoció de la formació professional.El tercer tinent d'Alcaldia, Daniel Rubio, va ser l'encarregat d'enumerar les línies estratègiques per assolir una ciutat verda i sostenible. Declarà que es recuperaran «els processos naturals que s'han estat degradant els darrers anys», una tasca que requereix una estreta col·laboració amb la regidoria d'Urbanisme. Per combatre els efectes de les altes temperatures, afirmà que s'apostarà per «embornals de carboni naturals», com les zones verdes, i que es continuarà treballant per recuperar pous d'aigua, així com es desenvoluparà un pla de mitigació i neutralitat de gasos d'efecte hivernacle. Reus Energia, la mobilitat sostenible i la neteja seran tres més dels seus particulars cavalls de batalla, igual que la creació d'una oficina de benestar animal o controlar les colònies de gat.