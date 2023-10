Coneix els impostos que pujaran a Reus al 2024

El govern de Reus ha presentat la llista d'increments en impostos i taxes municipals, que serà aprovada divendres 27 d'octubre

Actualitzada 19/10/2023 a les 15:52

El govern de Reus ha presentat aquest dijous al matí el pressupost que tindrà la ciutat durant el 2024 i que comportarà un increment de l'IBI del 12,5%. Així doncs, l'Ajuntament comptarà amb un pressupost de 148,9 milions, als quals caldrà afegir els corresponents als organismes municipals (10,1 milions) i empreses municipals (77,3 milions d'euros). D'aquesta manera, el pressupost pujarà a un total de 217.816.511 euros, és a dir, un increment de l'11,4% respecte de l'exercici actual.Per tant, la pujada d'impostos comportarà un increment d'un 64% del servei de grua, d'un 40% dels guals i de les terrasses, d'un 14% de la taxa de recollida domiciliària de residus i d'un 10% de la zona blava, entre d'altres. Aquests increments, han apuntat des de l'equip de govern, estan marcats per necessitats de finançament obligades pel context econòmic i «per compromisos prèviament adquirits, així com per voluntat del govern de millorar i crear nous serveis públics».